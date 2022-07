Omara Portuondo: "A Estados Unidos no le importa Cuba para nada"

Omara Portuondo Foto © Prensa Latina

La cantante cubana Omara Portuondo considera que a Estados Unidos no le interesa Cuba y que una parte de los problemas que enfrenta la isla se deben al embargo estadounidense.

"A Estados Unidos no le importa Cuba para nada, así que no ha cambiado nada y todo lo que hizo Barack Obama lo han quitado. Joe Biden no ha hecho casi nada en Cuba", dijo la diva del Buena Vista Social Club durante su gira por Europa en una entrevista a EFE desde España.

Portuondo se refirió a la actualidad cubana y entró en terrenos que no suele tratar con la prensa como el de la política, específicamente, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Aseguró que la crisis que vive el país se debe en gran medida a "el bloqueo que Estados Unidos sigue imponiendo injustamente", aunque dijo que también se "deben cambiar algunas de las ideas en Cuba que ya no funcionan".

En la entrevista Omara rememoró épocas pasadas en Cuba, las penurias que sufrió en su niñez y cómo eso la hizo más cercana a su público.

"Hay muchos artistas en el mundo que le ha pasado lo mismo, así que pienso que es una prueba que te pone la vida, que te da enseñanza", dijo la cantante.

A sus 91 años, la novia del feeling, inicia este martes, en el festival La Mar de Músicas en la ciudad española de Cartagena, en Murcia, una gira mundial llamada "Vida" con la que se despedirá de los escenarios del viejo continente.

A mediados de junio Portuondo anunció que cuando termine el tour artístico solo actuará en Cuba y en países cercanos a la isla.

"Siento que es un buen momento para dejar personalmente un '¡hasta luego!' a mis seguidores en los países más lejanos, a los que, como aún no se ha inventado la teletransportación, parece más difícil que pueda volver", comentó en ese momento.

Omara Portuondo nació en La Habana el 29 de octubre de 1930. Debutó como bailarina en 1945 en el Cabaret Tropicana. En 1950 fue integrante de la Orquesta Anacaona, y hacia 1952 se unió al cuarteto de Aída Diestro, hasta que posteriormente inició su carrera en solitario.

En 2009 ganó el Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Ha recibido numerosos premios internacionales y nacionales. También ha colaborado con destacados artistas dentro y fuera de la isla.