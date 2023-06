Cancelan concierto de Omara Portuondo en Nueva York: "Debido a eventos de fuerza mayor"

El concierto que tenía previsto realizar la cantante cubana Omara Portuondo en el Festival Internacional de Jazz de Rochester (RIJF), Nueva York, fue cancelado “debido a circunstancias que escapan al control de la artista”.

Así lo explicó la organización del Festival en un comunicado en el que expresaron su decepción por no poder contar con la artista cubana este domingo 25 de junio en Kodak Hall en Eastman Theatre.

“El concierto matinal de Omara Portuondo ha sido cancelado debido a circunstancias que escapan a nuestro control y al de la artista. La Sra. Portuondo tenía previsto viajar aquí y a otras actuaciones en Estados Unidos desde La Habana, Cuba”, indicó el RIJF en un comunicado.

El importe de las entradas vendidas será reembolsado, incluidos los cargos por servicio, indicó la organización, que compartió un mensaje del agente de Omara.

“Debido a eventos de fuerza mayor que están fuera de nuestro control, incluidas las interrupciones en los viajes aéreos y las políticas y demoras de inmigración de EE. UU., la Sra. Omara Portuondo no puede llegar a Rochester a tiempo para actuar el domingo 25 de junio en el Festival Internacional de Jazz de Rochester”, afirmó el agente de la artista.

Aunque no queda dicho de manera explícita, todo indica que la cantante cubana y los músicos que la acompañan no recibieron a tiempo las visas para viajar a territorio estadounidense.

“Estamos extremadamente decepcionados con los acontecimientos actuales que ocurrieron el miércoles 21 de junio, y que nos sorprendieron a todos”, expresó el comunicado del agente, quien agradeció a la organización del Festival por “comprender la situación mientras trabajaban con nosotros para resolver los asuntos”.

En julio de 2022, durante una gira por Europa, la diva cubana declaró que “a Estados Unidos no le importa Cuba para nada, así que no ha cambiado nada y todo lo que hizo Barack Obama lo han quitado. Joe Biden no ha hecho casi nada en Cuba”.

Entrevistada por la agencia española EFE, la nonagenaria artista se refirió a la actualidad cubana y entró en terrenos que no suele tratar con la prensa como el de la política, específicamente, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Asimismo, aseguró que la crisis que vive el país se debe en gran medida a "el bloqueo que Estados Unidos sigue imponiendo injustamente", aunque dijo que también se "deben cambiar algunas de las ideas en Cuba que ya no funcionan".

La "novia del feeling" fue galardonada en 2019 con el Grammy Latino a la trayectoria por sus contribuciones a la música latinoamericana y del mundo. Ha sido una defensora incansable de las raíces africanas dentro de la cultura de la Isla.

En diciembre de 2020, la reconocida cantante recibió de manos del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel el título de "Heroína del Trabajo de la República de Cuba", que agradeció efusivamente al Consejo de Estado y a su público de toda una vida.