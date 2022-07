Marc Anthony tiene casa nueva en Miami

El cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña Marc Anthony es el nuevo dueño de un lujoso apartamento en Miami, en el que puede disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad.

Fue a esa espectacular casa a la que regresó el salsero tras 38 días de intenso trabajo, como parte de su gira Viviendo, que lo llevó a numerosas urbes europeas. “Cuando vuelves a casa después de 38 días de dar todo lo que tienes. Pase lo que pase. ¡¡¡Sooooooo bendito!!! Y al equipo... no os cambiaría por nada del mundo. Si no sabéis nada de mí me voy a dormir”, afirmó el artista en su cuenta de Instagram donde compartió, precisamente una foto del espectacular paisaje que se distingue desde el inmueble.

Casi 32,000 personas reaccionaron al post del intérprete de “Valió la pena” y dejaron numerosos comentarios. Entre los mensajes más especiales destaca el de Nadia Ferreria, la modelo paraguaya y novia del cantante, quien escribió: “¡Lo hiciste mi amor! Bienvenido a casa”, las mismas palabras que recibieron a Marc en el apartamento.

Por su parte, el exfutbolista y empresario David Beckham, felicitó al cantante por el rotundo éxito de la gira. “Te queremos, hombre, has hecho muy feliz a mucha, mucha gente”, afirmó el famoso ex atleta británico dueño del Inter de Miami, el equipo de fútbol de la ciudad.

De acuerdo con El Nuevo Herald, la casa del salsero está en el famoso edificio One Thousand Museum, uno de los más fotografiados en la urbe del sur de Florida. El inmueble tiene una de las vistas más espectaculares de la Bahía de Biscayne y el downtown de Miami.

La lujosa construcción fue diseñada por la arquitecta britanicoiraquí Zaha Hadid y entre sus particularidades sobresale la apariencia de su estructura exterior, que asemeja un exoesqueleto, por lo que da la impresión de que está cubierto por una armadura.

Durante la gira que lo llevó al Viejo Continente, Marc disfrutó también de la compañía de su nuevo amor. La paraguaya no se separa de él desde que anunciaron su compromiso y aprovechó el tour para coleccionar momentos inolvidables y deslumbrar a sus fans.

En un post reciente compartido en Instagram la joven de 23 años mostró imágenes del concierto en Madrid. En las fotografías la vemos caminar de la mano del cantante hacia el escenario desde el camerino y después de vuelta. Tras bambalinas, Ferreira estuvo acompañada por el futbolista Sergio Ramos y su esposa Pilar Rubio, quienes también disfrutaron del show.

En la presentación del salsero en la ciudad de Valencia tuvo lugar un momento muy emotivo. El músico cubanoamericano Gerardo Rodríguez, radicado en Miami y quien desde hace cinco años es el trompetista principal de la banda, entonó con su instrumento, las notas del himno nacional cubano.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.