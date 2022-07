Leoni Torres se pone bótox: "Me sumé a los que quieren verse bien”

Los años y la juventud van pasando, y aunque es un proceso natural eso no quiere decir que se abandone la idea de querer lucir bien, mucho más si se es un artista popular como Leoni Torres.

El cantante cubano decidió optar por ponerse bótox y quiso compartir el momento con sus seguidores en Instagram para que fueran testigos de sus “cambios”.

“Yo tenía un concepto equivocado de esto pero viendo los resultados positivos para los que ya pasamos de una cierta edad me sumé a los que quieren verse bien”, confesó el artista a través de la red social.

En el video publicado por Leoni se ve cuando le inyectan bótox en la zona superior de las cejas, pero lo más gracioso es que el camagüeyano pide una “cosita” para apretar durante el procedimiento. ¿Será que le teme a las agujas? Por su cara todo parece indicar que no es el bótox lo que le asusta sino los pinchazos.

Como era de esperarse, fueron muchos los seguidores en Instagram que reaccionaron al video y otros tantos los le que dejaron sus comentarios.

“Ahora sí a llorar que se perdió el tete”; “Lo que necesito es que no cambie tu voz”; “Muy bien por ti yo me lo he puesto varias veces y ayuda muchísimo y hasta los dolores de cabeza se me han quitado”; “Te felicito... esa es la actitud, ¿por qué no?”; “Yo antes lo criticaba y ahora no puedo vivir sin el bótox. Verdaderamente lo recomiendo”; “Seguro Leoni hay que lucir bien es lo que importa”, compartieron algunos de sus fans.

No obstante, otros no encontraron muy bien que el intérprete de “Soledad” recurriera a este procedimiento porque todavía luce muy joven y hubo hasta quien, entre emojis sonrientes, "lo ayudó" pidiendo una pelotica para apretar por su cara de susto.

Con bótox o sin él, lo cierto es que Leoni Torres está en un gran momento a nivel profesional.

Su más reciente álbum, Canten, homenaje a Polo Montañez sigue acumulando éxitos y el videoclip de “Si se enamora de mi”, una de las versiones que conforman el disco, supera el millón de reproducciones en YouTube a poco más de un mes de su estreno.

