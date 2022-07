Espía Gerardo Hernández incita a la lucha armada para derrocar la revolución

Gerardo Hernández Nordelo Foto © Gerardo Hernández Nordelo / Facebook

El exespía cubano Gerardo Hernández Nordelo está incitando a quienes quieren el fin del comunismo en Cuba a que tomen la lucha armada.

El actual coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, dirigido a quienes llamó "generales de butacón y sus guapos de 90 millas", a los que acusó de empujar "para que otros se den golpes".

"Deberían saber esto: Una revolución que se hizo con [c...] no se tumba con ratones", dijo, junto a una foto de Fidel Castro y Juan Almeida en la Sierra Maestra sobre la imagen de tres mouses (ratones) de ordenador.

Pese al llamado a la violencia del tuit, el dirigente usó el hashtag de #CubaPorLaPaz.

"Los ratones son los políticos de este país, que saben que lo único que los mantiene en el poder es el cuerpo de la PNR y FAR. Ellos que no aceptan competencia política, si todo lo que ustedes predican fuera verdad, ¿por qué le temen a elecciones libres y democráticas?", respondió un internauta.

"Aquí también mueren inocentes, no por balas, por no haber medicinas ni ambulancias en los hospitales. No es de ahora, de hace años y nada de esto se habla", cuestionó un informático.

El usuario identificado como El Loco de Abela le aclaró al espía que lo que él llama revolución, "se cae por su propio peso", porque ya el régimen destruyó el país.

"La paciencia del pueblo no es infinita y cada día ustedes tendrán que ponerse más violentos para conservar el poder, el pueblo no los perdonará", subrayó.

El artista Erich Concepción criticó la publicación del exespía cubano, a quien calificó de "criminal".

"Insinuar que hay que usar las armas, es un acto de incitación a la violencia armada, que el citado criminal hace, valiéndose de gráficas para no ser censurado por las redes. ¿Va Cuba a perdonar a un señor que en claras palabras dice que la solución es una invasión? Digo, no sé si entiende mi lógica", afirmó.

Foto: Captura de Facebook / Erich Concepción Quicutis

En abril pasado, el representante de la dictadura llamó a buscar mejores activistas en los CDR para continuar la "batalla" de defender la revolución en las redes sociales, luego que se viralizara la etiqueta #SOSCuba.

Gerardo, quien también es miembro del Consejo de Estado y diputado a la Asamblea Nacional, publicó otro controvertido tuit en el que afirmó que "si los millone$ que dedican a la subversión en otros países los emplearan en sus propios problemas, no habría tantos desamparados en las calles de USA".

"En Cuba se dedican millone$ a marchas, programas televisivos con ideología (que pocos ven), movilizaciones, política, propagandas... ¿Has pensado en gastar ese dinero en problemas propios?", le preguntó un cubano en la sección de comentarios.