Farruko gana galardón en Premios Juventud por "Pepas": "Realmente no quería ni cogerlo"

Farruko fue uno de los protagonistas de los Premios Juventud 2022, celebrados este 21 de julio en Puerto Rico. El artista puertorriqueño se llevó dos galardones, uno de ellos por su tan sonado "Pepas", tema que ganó la votación en la categoría 'Track Más Viral del Año'.

Pero a pesar de ser uno de sus canciones más exitosas, la realidad es que Farruko no se siente orgulloso de este tema en el que habla del consumo de drogas a día de hoy y después de su conversión religiosa. Por eso, cuando escuchó que había sido la canción premiada durante la ceremonia, no quería ni recogerlo. Así se lo admitió a sus seguidores de Instagram, donde colgó un texto explicando que subió al escenario porque es la excusa que ha usado Dios "para trabajar con su ego y dar un mensaje".

"Antes me emocionaba y trabajaba para ser reconocido. Hoy me gané un Premio con "Pepas" y realmente no quería ni cogerlo porque no me siento orgulloso de eso. Pero hoy entendí que es la excusa que ha usado Nuestro Padre para trabajar con mi ego y dar un mensaje con todo esto", comenzó diciendo el cantante, quien a principios de años en un concierto pidió perdón por el contenido de la canción "Pepas".

"Gracias a los premios por el espacio para yo expresarme que es lo que realmente vale. Dios los bendiga y seguimos luchando. Todos los días son una prueba nueva. Muchos no entenderán porque no están en mis zapatos", agregó.

"Donde quiera que me pare voy a usar mi plataforma para decirles que Dios les ama y que se acerquen más a él. No está buscando santos porque no lo somos, pero al menos intentemos ser mejores seres humanos con nuestros actos. Yo no soy quien pero lo intento cada día".

Durante la ceremonia de premiación, Farruko se subió al escenario para dar un emotivo discurso con un mensaje de amor. "Pensé que llegar a la cúspide con este tema que me ha permitido viajar el mundo ha sido la excusa para que Dios me permita hablarle al pueblo, hablarle a la juventud y decirle que tenemos que seguir orando, seguir sembrando amor, tener empatía y amarnos como seres humanos porque estamos pasando momentos difíciles".

"Las palabras vienen y van, esto [el premio] es material, coge polvo. Pero este mensaje que llegue a sus corazones y no coja polvo. Que dios me los bendiga siempre", agregó con la estatuilla en la mano.

