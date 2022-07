La Unión Eléctrica de Cuba repite: Apagones durante las 24 horas

Apagones en Cuba Foto © Empresa Eléctrica de Camagüey

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en su reporte de afectaciones al servicio indicó que este viernes tuvo apagones por déficit de capacidad durante las 24 horas.

"En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas del día. La máxima afectación en la noche fue 617 MW a las 22:20 horas coincidiendo con el horario pico. El servicio se mantuvo afectado durante toda la madrugada del sábado", indicaron en Facebook.

Facebook Unión Eléctrica UNE

Para esta jornada se estima una afectación máxima de 500 MW en el horario diurno. Todavía se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6, 7 y 8 de la CTE Mariel, las unidades 4 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3, 4 y 5 de la CTE Rente.

La UNE reporta en estado de "mantenimiento" la unidad 6 de la CTE Nuevitas e indicaron que el país tiene limitaciones en la generación térmica (375 MW), mientras que en la generación distribuida, están "indisponibles por avería" 1104 MW y en mantenimiento 417 MW.

En el horario pico de este sábado se pronostica la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 110 MW, la entrada de la unidad 3 de la CTE Rente con 50 MW y la utilización de 143 MW en motores diésel. Estiman que habrá en el país una disponibilidad de 2 508 MW, pero la demanda máxima creen que será de 2 850 MW.

El déficit de generación eléctrica pronosticado es de 342 MW, "por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 412 MW al pico", es decir, habrán apagones en la noche.

La UNE lleva varios días reportando apagones durante las 24 horas. Miguel Díaz-Canel dijo en la clausura del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que la crisis energética en Cuba no se solucionará de inmediato.

"El bloqueo es la principal causa de esta situación electro-energética (...) Hemos tenido también baches en la distribución de combustible (...); déficit de generación térmica; y el otro elemento lo voy a decir en cubano: Estamos salaos con esto de la energía", expresó Díaz-Canel.

"No hay soluciones inmediatas", reiteró el mandatario y aseguró que las acciones a las que están destinando los recursos pueden tardar varios meses e incluso años, en comenzar a generar beneficios. Por eso aprovechó la ocasión y pidió a la población que ahorre más.

Los cubanos mostraron su malestar con la situación actual y han dejado decenas de críticas en la publicación de la UNE, donde han exigido una mejor programación de los apagones.

"Sigan con los apagones de madrugada. ¡Vamos por más! ¡Somos continuidad!. A Cuba ponle apagón porque ahorita no queda nadie con corazón. ¡Desgraciados, que ustedes no saben qué es corazón!. No jodan más que esto no se aguanta", dijo una persona indignada por la mala gestión del gobierno en esta crisis energética.