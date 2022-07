Llega a México primer grupo de médicos cubanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió este sábado a los primeros 60 médicos especialistas cubanos, de un total 500, que llegarán a México, como parte de los convenios suscritos en mayo por ambos gobiernos.

"Hemos hecho el compromiso de dejar un sistema de salud pública de primera y lo voy a cumplir", dijo en el acto de recibimiento en la unidad médica del municipio de Rosamorada, con casi 34.400 habitantes, en el estado de Nayarit, donde el mandatario presentó el Plan de Salud IMSS-Bienestar.

Rosamorada, es un municipio del estado de Nayarit; oeste de México, con una superficie de casi 2, 000 kilómetros cuadrados y con predominio de población rural; siendo Rosamorada el más grande y poblado, según datos oficiales.

La incorporación de los cubanos a ese proyecto se debe al “déficit de especialistas en el país”, había dicho López Obrador.

Se prevé que los galenos trabajen en varias unidades de Nayarit; y se esperan otros grupos para trabajar en Colima y Guerrero.

El mandatario había anunciado la contratación de 500 médicos de la isla para cubrir las plazas vacantes en poblados alejados o de difícil acceso; y a pesar de una férrea oposición del gremio en México y de miembros de la oposición.

"Resulta un agravio para el gremio médico mexicano toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de los profesionistas. Su intervención no representa un beneficio para la atención de nuestra población y sí es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país", precisaron los detractores de la medida en un comunicado.

Sin embargo, López Obrador dijo que continuaría contratando especialistas de Cuba y si era necesario de otros países “porque si en Nayarit tenemos este déficit, imagínense Guerrero”, señaló.

El acuerdo para contratar a 500 médicos de la isla entre López Obrador y Díaz-Canel fue pactado el pasado 7 de mayo durante la visita que el mandatario mexicano realizara a la nación caribeña.

No obstante, el rechazo y las presiones de la oposición obligaron al gobierno mexicano a lanzar una convocatoria para que los profesionales de la salud de su país que lo deseen puedan optar por las vacantes que existen en zonas rurales del sector público y turnos de difícil cobertura.

En junio pasado se abrió una convocatoria de 14,323 vacantes para reclutar a especialistas de México, pero sólo se postularon 4,500.

Hace algunas semanas una doctora cubana radicada en México aseguró que los colegas de la isla contratados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador posiblemente perderán más del 80% de sus salarios, monto que pasará a las arcas del régimen de La Habana.