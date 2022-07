Díaz-Canel llama a enfrentar los retos económicos "revolucionando la revolución"

El gobernante Miguel Díaz-Canel llamó a enfrentar los retos económicos del país "revolucionando la revolución", en su discurso de clausura del IX Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en Cuba.

“Estamos muy conscientes de que la economía es el principal reto que enfrentamos y lo tenemos que hacer con medidas audaces, ajustadas a nuestro modelo económico y social, sin dejarnos paralizar por los riesgos. Urge enfrentarlos, revolucionando la Revolución”, expresó el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC).

El gobernante, que ofreció ante los diputados la “visión de país” que construye el régimen que encabeza, sacó una frase del amplio catálogo de pleonasmos del castrismo para llamar a esa transformación que encierra la frase lampedusiana de “cambiar todo para que nada cambie”.

Sin olvidar el “brutal recrudecimiento del bloqueo” y subrayando la necesidad de “cambios importantes para destrabar las fuerzas productivas”, el gobernante reconoció que “aún falta mucho por hacer” y propuso “revolucionar la Revolución”, como hiciera a principios de julio el cantautor y ex diputado de la Asamblea Nacional, Silvio Rodríguez.

Preocupado por los bajos niveles de ingreso de divisas, Díaz-Canel admitió que “no se aprecia hasta el momento una recuperación significativa en nuestras principales producciones, ni en el turismo”, pero con la poca que ha captado -afirmó-su régimen “realiza un permanente esfuerzo para asegurar un nivel de productos y servicios básicos a la población y atender de manera priorizada a las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad”

“Nadie va a venir a resolver nuestros problemas”, auguró el responsable de resolverlos, puesto en el cargo por la familia Castro, la misma que ha destruido el tejido económico de un país desde hace más de sesenta años. Un país que producía riqueza y que se autoabastecía con su producción de alimentos.

La solución, según Díaz-Canel y su ejecutivo, llegará gradualmente por la vía de la captación de divisas y la restitución del mercado cambiario a través de la compraventa de divisas, entre otras medidas que permitirán “dinamizar el mercado interno” y “reactivar la producción nacional”.

Todo ello permitirá “disponer de recursos financieros, hoy insuficientes, para la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad; sostener y ampliar los programas sociales, y honrar deudas y pagos retenidos”.

“¡Trabajar, movilizar, estimular y exigir que el talento y el esfuerzo de todos se transformen en resultados! ¡Insistir en la interminable tarea de arrancarles un pedazo a los problemas, cada día, es el compromiso!”, arengó Díaz-Canel. “Les puedo garantizar que se está trabajando sin descanso por remontar cada dificultad, sea fruto del bloqueo o de nuestras propias limitaciones y deficiencias”, indicó.

Arrancando aplausos entre los diputados, el gobernante afirmó que “este país no está detenido. A este país lo quieren detener; pero no estamos detenidos ni nos vamos a detener. Nuestra alternativa está clara y nunca será la rendición. ¡Ni nos rendimos, ni nos dejaremos vencer!”, proclamó el “revolucionador” de la Revolución, con su programa de “continuidad”.

En referencia al órgano legislativo -uno de los pocos que en el mundo aprueban leyes y medidas por unanimidad- destacó que “es la tribuna del pueblo consciente de su poder, que exige cambiar todo lo que deba ser cambiado”.

“¡Y lo haremos!”, prometió Díaz-Canel, un “cuadro” nacido y crecido con la llamada “revolución”, y lo suficientemente listo como para aprenderse de memoria consignas del PCC y frases de Fidel, como aquella que marcó la divisoria del poder revolucionario, dicha por el dictador en sus “palabras a los intelectuales”: “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”.

“Como nos enseñaron Fidel, Raúl y la historia desde 1868 hasta nuestros días, nuestro deber es hacer que la Revolución avance y evitar que la Revolución se equivoque. Esa es nuestra pelea, en la que esperamos que todos ustedes nos acompañen”, concluyó el gobernante antes del Patria o Muerte y demás consignas del final.

A un año de las históricas protestas del 11J en Cuba, Rodríguez se preguntaba en el blog Otra Cita: “¿A dónde vamos si no reconocemos lo que nos pasa? Es absurdo no admitir la evidencia manifiesta. Es injusto e insensato convertir quimeras en principios. No verlo es desesperanzador. Imponerlo es atroz”.

Citando al mandatario mexicano López Obrador, el cantautor afirmaba que “Cuba necesita revolucionar la revolución”. Según opinó, las diversas experiencias reales de socialismo que han existido demuestran que, como fue concebido, es impracticable.

"Ante la lógica imperial de asfixiar la economía cubana para destruir a la Revolución, el enemigo tiene que saber que mientras más grandes sean los desafíos, nuestra respuesta es más Revolución y más socialismo", expresó este viernes Díaz-Canel.

Su frase de este viernes ante los diputados de la ANPP parece una destilación del trabalenguas que soltó recientemente el gobernante. “La revolución se está revolucionando en el escenario en que nadie se tiene que revolucionar”, dijo Díaz-Canel en los días próximos al 11 de julio, en un esfuerzo por hacer un velado llamado a la calma y de amenaza a quienes pudieran “revolucionarse” en la calle contra la dictadura que sigue usurpando la nación en nombre de una "revolución" más que fracasada.