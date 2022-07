Enes Kanter junto a El Funky y Ugás: "Es hora de que el mundo defienda a Cuba"

El jugador de baloncesto turco-estadounidense Enes Kanter, el rapero cubano El Funky y el boxeador Yordenis Ugás pidieron al pueblo cubano no perder las esperanzas de libertad.

Kanter, también conocido como Enes Freedom y muy volcado en el activismo por los derechos humanos, dijo a todos "mis hermanos y hermanas cubanos" que "ya basta" de dictadura y señaló que ya es hora de que "el mundo defienda a Cuba".

El jugador de 2,08 metros, quien no ha sido fichado por ningún equipo de la NBA en lo que va de año por sus constantes denuncias, reiteró un mensaje que ya había enviado a principios de julio al régimen cubano: "van a caer, como todas las dictaduras".

"Créanme, un día vamos a ir a una Cuba libre a tomarnos un delicioso café cubano", sentenció Kanter.

"Queda poco, muy poco y estamos aquí desde el exilio apoyando, no vamos a dejar de apoyarlos", añadió El Funky.

"Este hombre fue expulsado de la @nba por defender los derechos humanos y ser anticomunista, gracias en nombre del pueblo cubano por estar conectado a la causa de la libertad de Cuba", dijo el rapero sobre Enes Freedom.

Kanter ha desafiado públicamente al presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía, país donde nació y creció. El jugador acaparó titulares el año pasado principalmente por denunciar violaciones de derechos humanos en China y criticar a la NBA por hacer negocios con el gigante asiático.

En marzo pasado, dijo a The New York Times que su activismo era la razón por la que ningún equipo de la NBA lo había vuelto a fichar tras quedar libre: "No hace falta ser un científico espacial para darse cuenta de por qué tuve poco tiempo de juego y fui liberado, pero se necesita gente con conciencia para denunciar y decir lo que no está bien".