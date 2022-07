Doctor Alexander Pupo tras llegar a Estados Unidos: “La lucha no termina”

El doctor cubano Alexander Pupo Casas, quien hace poco logró llegar a Estados Unidos, realizó una transmisión en vivo en la que narró detalles sobre su viaje y en la que también aseguró que, aunque ya estaba en tierras de libertad, la lucha por Cuba no se terminaba.

Desde su cuenta en la red social Facebook, el también activista agradeció a todos los que mostraron preocupación por él durante la travesía por México y Centroamérica. “Llegó un momento que dije que no íbamos a llegar nunca, cuanto más nos acercábamos más nos tardábamos en dar el siguiente paso. (...) Todo el tiempo uno lo pasa con el susto, con el sobresalto, de no saber qué va a ocurrir, si mañana vamos a poder seguir”, contó el especialista.

En el video Pupo Casas explicó que también tenía temor de que desde Cuba lograran averiguar su ubicación exacta, que eso contribuyera a su detención por parte de alguna autoridad migratoria y a su deportación a la isla. El médico viajó acompañado por su esposa y junto con el también doctor Alexander Figueredo Izaguirre.

“Yo creo que hasta un poco paranoico me volví por momentos porque es imposible no sentir miedo cuando uno está en un lugar donde no conoce a nadie, donde prácticamente todo te es desconocido, incluso las costumbres del país”, afirmó el joven cubano.

Explicó que en la noche de este lunes estarán en MegaTV y en el Show de Carlucho. También comentó que esperan realizar una conferencia de prensa el miércoles próximo, aunque no especificó la hora de esta última aparición.

“Para mí Cuba no va a dejar de ser nunca el objetivo principal, primero por el que comencé mi lucha, segundo porque si estoy aquí es para poder seguir la lucha, digamos que con un poco más de libertad y entonces hacer las cosas que no podía hacer allá adentro. Poder manifestarme como me gustaría manifestarme, ver de qué manera podemos eliminar las trabas que hicieron que el 11 de julio (...) el exilio no pudiera hacer nada por nosotros los que estábamos allí”, afirmó Pupo Casas.

Destacó que a él no le quedó más remedio que salir de la isla y que si hubiera sido factible quedarse, lo hubiera hecho, pues nunca fue su deseo de vida abandonar el país. Añadió que espera ver pronto una Cuba próspera, como todos los lugares por los que pasó en su travesía, donde el trato humano es diferente y donde el desarrollo se respira constantemente.

El médico cubano relató que el 21 de julio último lograron finalmente llegar a Miami. "Familia, ya estamos en los Estados Unidos. Nuestra travesía acaba de terminar pero la lucha continúa. Muchas gracias a todos los que se preocuparon. Dios y ustedes viajaron con nosotros”, dijo en esa oportunidad y compartió una foto junto a Figueredo Izaguirre, en la que ambos llevaban pullovers que traían inscrita la consigna "Patria y Vida".

Habló también sobre las miles de dificultades que enfrentaron durante la travesía y resaltó que esas vicisitudes desmentían la idea de que eran financiados por la CIA. "Y hubo quien dijo que éramos financiados, que estábamos bien pagados por la CIA. Desdichadamente nos tocó vivir la emigración más difícil, sin VISAS, sin diplomáticos respaldándonos, prácticamente sin dinero. Nos tocó emigrar junto a los haitianos, bangladesíes, africanos, venezolanos, chinos, rusos. Nos tocó reconquistar el continente, sin más armas que nuestra fuerza de voluntad por ser libres", apuntó.

Uno de los momentos de más tensión lo pasaron en Guatemala, donde se vieron obligados a esconderse de la Policía. El joven galeno pudo incluso grabar y compartir un video desde la misma selva guatemalteca, en el que se puede ver a otros miembros del grupo de migrantes, incluidos varias mujeres y dos niños.

Pupo Casas salió de Cuba el 9 de mayo pasado, tras sufrir durante meses el acoso de la Seguridad del Estado y ser expulsado del sistema de Salud Pública por sus ideas contrarias al régimen. "Adiós, mi Cubita bella", escribió en su página de Facebook justo antes de abandonar la isla en un avión de la aerolínea InterCaribbean Airways.