Doctor Alexander Figueredo consigue salir de Cuba: "Volveré el día que seas libre"

El médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, fuerte crítico del régimen castrista y del sistema de salud nacional, consiguió salir del país en las últimas horas y advirtió que regresará el día que Cuba sea libre.

"Volveré el día que seas libre, donde pensar diferente no sea un delito. Donde por querer vida no te paguen con muerte. Donde te midan por tu intelecto no por tu ideología. Solo entonces volveré. Todo pueblo merece el gobierno que tiene", escribió el doctor en Facebook este lunes junto a un fragmento del poema "Adiós a la patria", del poeta venezolano Rafael María Baralt Pérez (1810-1860).

"No te duela mi suerte, / No maldigas mi nombre, no me olvides / Que, aún vecino a la muerte, / Pediré con voz fuerte / Victoria a Dios para tus justas lides / Dichoso yo si un día / A ti me vuelve compasivo el cielo, / I me da, patria mía / Digno sepulcro en tu sagrado suelo", dice el fragmento transcrito por Figueredo Izaguirre en sus redes sociales, donde acompañó la noticia de imágenes suyas en el avión en el momento de la partida hacia un destino que no precisó.

"Patria y Vida. Fusión y organización aunque andemos como borrachos", escribió el galeno en otra publicación junto a un vídeo del momento del despegue del avión.

"Familia, ya el Dr. Alexander Jesús Figueredo está fuera de Cuba. Muchas gracias a todos los que han apoyado", confirmó en Facebook el médico Alexander Pupo Casas, que también intenta abandonar el país.

A mediados de abril el gobierno de Nicaragua negó la entrada a su territorio al doctor cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre.

"Otra jugada maquiavélica de la dictadura. Lo liberan o le comunican que ya no es REGULADO, dejan que saque su pasaporte, que compre su boleto de avión y en su camino desde su provincia a La Habana le avisan que no puede viajar", denunció entonces en redes sociales El Gremio Médico Cubano Libre, que dijo estar buscando alternativas para que Figueredo pudiera salir de Cuba.

CiberCuba se ha puesto en contacto con Figueredo Izaguirre y con el doctor Pupo Casas para intentar recabar mayor información sobre la salida del país del médico, que había sido inhabilitado para ejercer su profesión en la isla.

En noviembre de 2021 Figueredo Izaguirre fue inhabilitado para el ejercicio de la medicina en Cuba por tiempo indefinido, por “difundir criterios y opiniones que menoscaban el prestigio y principios de la salud pública cubana y sus profesionales”, según indicaba la notificación oficial firmada por el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda.

Al doctor se le acusó de "manipular y denigrar al sector...ventilando carencias existentes dentro del sector, mostrando una actitud inobservante de los principios éticos" que, según las autoridades de salud, ocasionaron "un daño moral" a la imagen de la salud en Cuba.

Natural de Bayamo, en la provincia Granma, y especialista de primer grado en Medicina General integral y residente de Urología, Figueredo Izaguirre denunció en reiteradas ocasiones la depauperación del sistema de salud del régimen, así como el mal manejo de la pandemia de coronavirus en la isla, además de pronunciarse en favor de sus colegas impedidos de entrar a Cuba.

Antes de ser inhabilitado de forma definitiva, sus denuncias ya le habían costado la expulsión del policlínico donde trabajaba, la prohibición de trabajar en el sector durante cinco años, así como acoso sistemático por parte de la Seguridad del Estado, citaciones a interrogatorios, vigilancia y cerco policial.

“No violé el juramento hipocrático sino el juramento comunista”, dijo Figueredo Izaguirre en una transmisión en directo en la que rebatió los argumentos de las autoridades de salud y acusó a las autoridadedes de desecharlo por motivos políticos. También manifestó su intención de exiliarse como último recurso, al no poder ejercer su profesión en su país.