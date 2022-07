Ciego de Ávila ostenta récord cubano de ganado sacrificado y robado

La provincia de Ciego de Ávila ostenta el récord cubano de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, con 17 en un día, informó la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

La semana del 18 al 24 de julio, los cuatreros cometieron diez delitos diarios, con un pico de 17 reses hurtadas y sacrificadas, detalló la PNR en una reunión del sector agrícola y ganadero en la central provincia cubana, que valoró las pérdidas en 728 mil pesos cubanos (30.333 USD, al cambio oficial).

“No podemos bajar la guardia ni un momento con estos hechos. Es preciso comprobar diariamente, ganar en la prevención para no vernos en la necesidad de esclarecer ningún delito luego”, dijo Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comité Central y primer secretario del partido comunista en la provincia, citado por el periódico Invasor.

Además, del robo y sacrificio de ganado, los avileños soportan delitos continuados contra sistemas de riego de pivote central para la sustracción de sus cables eléctricos y un incremento de daños a los patrimonios estatal y privado, que las autoridades atribuyen a una merma de las vigilancias administrativa y campesina.

Ante el incremento la curva delictiva y la escasez crónica de alimentos, Izquierdo Alonso ordenó que las comisiones municipales sobre delitos contra el ganado mayor sesionen con frecuencia semanal, y no mensual, como venía siendo hasta la semana roja en Ciego de Ávila, donde impera el desorden.

Pero la orden partidista no parece haber convencido a uno de los lectores del Invasor, que se identifica como Luis y escribió en los comentarios a pie de página: Esto no se resuelve con más comisiones ni mas reuniones semanales o diarias. Esto se resuelve asignando áreas a la policía con sus medios, aún sean caballos, y que respondan por los delitos en su demarcación. Que activen todos los mecanismos de vigilancia, que multen a los propietarios que no cuidan su ganado y que recorran las áreas. No hay otro modo. La ANAP y las empresas pueden también organizar patrullas para el cuidado. Cualquier cosa menos mas reuniones para acordar los acuerdos de la próxima.

La reunión que abordó el récord de delitos contra el ganado mayor, constató también el incumplimiento en nacimientos de terneros, 2.527 menos de lo previsto; siendo el municipio de Baraguá el único que cumple las metas de alumbramientos bovinos.

En ocasiones, el ternero nace, pero no se inscribe en el Registro Pecuario, alertó el primer secretario del partido comunista en Ciego de Ávila; animales que, a la postre, se "escurren" por vías diferentes a las oficiales, ante la falta de rigor.

La Empresa Agropecuaria "Ruta Invasora" acumula un déficit de más de 100,000 litros de leche, sobre el volumen de producción planificado; mientras en el resto de la provincia, se recupera gradualmente la producción láctea.

Sobre la entrega de tierras a ganaderos y productores, el cónclave comunista recordó que los dueños de ganado en los municipios de Majagua, Venezuela y Ciego de Ávila, carentes de tierra propia, tienen hasta el 31 de agosto para solicitar terrenos; sin aclarar si son vendidos, arrendados o cedidos.

La provincia tiene 1.639 ganaderos con diez o más vacas, pero sin áreas colindantes para ampliar sus vaquerías, según datos del delegado del Ministerio de Agricultura, Orlando Pérez Pedreira; que insistió en los atrasos en los planes de siembra en los tres municipios citados anteriormente; atribuidos a la escasez de combustible.

En 2021, Ciego de Ávila reportó 1,689 cabezas de ganado mayor robadas. La cifra representa más del doble de los hurtos en 2020 que ascendieron a 824 cabezas de ganado.

Recientemente, las autoridades cubanas anunciaron algunas medidas con las que pretenden aumentar la recuperación y el control de la masa ganadera en la isla, que al cierre de mayo contabilizaba 3,621,489 cabezas de ganado vacuno en el país.

Entre ellas destacan un aumento en el plan de siembra de plantas forrajeras y proteicas, la creación de 175 centros de desarrollo de novillas para procurar un incremento de los indicadores productivos y el crecimiento de la masa, así como la “selección de diez productores de avanzada en cada municipio para desarrollar y transmitir las tecnologías de manejo y explotación”.

En abril del año pasado las autoridades dieron luz verde a la libre comercialización de carne de ganado menor y mayor a los productores agropecuarios, así como de leche fresca y sus derivados, en un paquete de 63 medidas encaminadas a aumentar la producción de alimentos y recuperar la ganadería.

Sin embargo, a finales de 2021 las cifras eran desalentadoras, con la pérdida de la cuarta parte del rebaño bovino en las últimas cuatro décadas, y la reducción a un 10,2 % de la masa ganadera entre 2014 y 2021 que ya evidenciaba un decrecimiento sostenido por casi 30 años, según datos la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).