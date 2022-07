Jacob Forever agradece reacciones a su concierto con Alexander Delgado

Jacob Forever y Alexander Delgado Foto © Instagram / Jacob Forever y Alexander Delgado

Jacob Forever no puede estar más feliz y agradecido con la respuesta de su público al concierto que dará en septiembre con Alexander Delgado.

“Quiero que sepan que estoy super contento con la aceptación que está teniendo el concierto para el 2 de septiembre en el Watsco Center de Jacob Forever y Alexander”, dijo el reguetonero a través de un vídeo que compartió en su cuenta en Instagram.

Según el artista, el empresario que los contrató para esta presentación les dijo que en la primera semana se vendieron más de mil entradas: “Estamos super felices porque llevamos mucho tiempo tratando de hacer este gran evento para todos ustedes”, añadió.

El cantante aprovechó para hablarles un poco más a las nuevas generaciones de la etapa en que estuvieron juntos: “Estuvimos por diez años trabajando juntos en la preferencia de muchos. Todos los cubanos, tanto los de Cuba como los que están en el mundo entero apoyaron este dúo que es uno de los mejores dúos que ha dado Cuba”, dijo.

Jacob Forever recordó, además, los buenos tiempos de ambos en la música: “Estuvimos en el top por 10 años consecutivos. Fueron muchas experiencias y muchos logros que tuvimos juntos, muchos clásicos que grabamos y que hoy por hoy se siguen escuchando en todas partes y que van a quedar para siempre, son canciones que quedaron para la historia; y muchas cosas lindas que pasamos juntos que vale la pena recordar principalmente en el escenario”.

La invitación del reguetonero no solo fue para las nuevas generaciones que no disfrutaron de aquella época, sino también para quienes sí lo hicieron, a los que dijo que aunque muchos “estén con niños, con sus familias, con sus trabajos y estén ocupados, sé que también no se van a perder este super evento, porque ustedes son de los que más nos han apoyado”.

En el video, Jacob Forever agradeció a todos los que han apoyado y promocionado este concierto a través de las redes. “Vamos super bien y estoy seguro de que va a ser un sould out”, aseguró.

Desde que Jacob Forever y Alexander anunciaron a inicios de julio este megaconcierto en Miami con los primeros éxitos de Gente de Zona junto a Nando Pro, las expectativas del público han ido en aumento.

En ese momento Alexander dijo que “recordar es volver a vivir”, y ya muchos esperan volver a escuchar algunos de los temas que pusieron a bailar a toda Cuba como "El animal", "Tremenda pena", "La silicona", "Yo te enseñé" y "La campaña", canciones que el pasado junio volvieron a grabar junto a Nado Pro.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.