El cantante cubano Jacob Forever vivió un momento de pura ternura y orgullo durante uno de sus recientes conciertos, cuando su hija Saisha, fruto de su relación con la influencer La Dura, subió al escenario para acompañarlo.

El momento, que fue capturado por Daniela Reyes y compartido en sus redes, muestra a la pequeña vestida con un conjunto rosa brillante, micrófono en mano, cantando junto a su padre el tema “La Ex”, colaboración de Jacob con Dany Ome, Kevincito El 13, El Chulo y Wampi.

Entre luces, aplausos y cámaras, Saisha se robó el corazón del público y de las redes sociales con su carisma y desparpajo. Jacob, visiblemente emocionado, se inclinó para cantar junto a ella y acompañarla en cada verso, mientras el público no dejaba de aplaudir y grabar el dulce momento.

Daniela acompañó el video con la frase “Amo a Saisha Jacob”, dejando claro que, más allá del espectáculo, lo que se vivió fue una escena familiar que conmovió a todos los presentes.

Jacob, quien celebró su cumpleaños 44 este fin de semana rodeado de sus hijos, vuelve a mostrar su faceta más cercana y familiar. Esta vez, fue Saisha quien se llevó todos los aplausos, demostrando que el talento definitivamente corre por las venas de la familia.