El cantante cubano Jacob Forever vivió un momento de pura ternura y orgullo durante uno de sus recientes conciertos, cuando su hija Saisha, fruto de su relación con la influencer La Dura, subió al escenario para acompañarlo.
El momento, que fue capturado por Daniela Reyes y compartido en sus redes, muestra a la pequeña vestida con un conjunto rosa brillante, micrófono en mano, cantando junto a su padre el tema “La Ex”, colaboración de Jacob con Dany Ome, Kevincito El 13, El Chulo y Wampi.
Entre luces, aplausos y cámaras, Saisha se robó el corazón del público y de las redes sociales con su carisma y desparpajo. Jacob, visiblemente emocionado, se inclinó para cantar junto a ella y acompañarla en cada verso, mientras el público no dejaba de aplaudir y grabar el dulce momento.
Daniela acompañó el video con la frase “Amo a Saisha Jacob”, dejando claro que, más allá del espectáculo, lo que se vivió fue una escena familiar que conmovió a todos los presentes.
Jacob, quien celebró su cumpleaños 44 este fin de semana rodeado de sus hijos, vuelve a mostrar su faceta más cercana y familiar. Esta vez, fue Saisha quien se llevó todos los aplausos, demostrando que el talento definitivamente corre por las venas de la familia.
Preguntas frecuentes sobre el momento familiar de Jacob Forever y La Dura
¿Quién es la hija de Jacob Forever y La Dura que se robó el show en el concierto?
Saisha Jacob es la hija del reguetonero cubano Jacob Forever y la influencer Diliamne Jouve, conocida como La Dura. Durante un reciente concierto, Saisha subió al escenario para cantar junto a su padre, causando sensación entre el público y en redes sociales. Su carisma y desparpajo la han posicionado como una mini estrella en ascenso, reflejando el talento de sus padres.
¿Cómo ha sido la relación de Jacob Forever y La Dura tras su separación?
Jacob Forever y La Dura han mantenido una relación de respeto y unión familiar tras su separación. A pesar de ya no estar juntos como pareja, ambos han mostrado en múltiples ocasiones que el bienestar de su hija, Saisha, es su prioridad. Han compartido momentos familiares importantes, como cenas y celebraciones, demostrando que siguen siendo una familia unida por el amor hacia su hija.
¿Qué otros talentos ha demostrado Saisha, la hija de Jacob Forever y La Dura?
Saisha ha demostrado tener un gran carisma y talento tanto en el canto como en el baile. Ha participado en videos de TikTok bailando con artistas del género urbano y ha iniciado su camino como influencer juvenil, mostrando su estilo y desenvoltura en redes sociales. Todo indica que sigue los pasos de sus padres en el mundo del entretenimiento.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.