¡Momentazo! Hija de Jacob Forever y La Dura se roba el show cantando con su papá en pleno concierto

Jacob Forever vivió un emotivo momento en su concierto al cantar con su hija Saisha, quien deslumbró al público con su carisma al interpretar "La Ex". La complicidad familiar encantó a todos.

Lunes, 22 Diciembre, 2025 - 12:07

Jacob Forever con Saisha Foto © Instagram / Daniela Reyes

El cantante cubano Jacob Forever vivió un momento de pura ternura y orgullo durante uno de sus recientes conciertos, cuando su hija Saisha, fruto de su relación con la influencer La Dura, subió al escenario para acompañarlo.

El momento, que fue capturado por Daniela Reyes y compartido en sus redes, muestra a la pequeña vestida con un conjunto rosa brillante, micrófono en mano, cantando junto a su padre el tema “La Ex”, colaboración de Jacob con Dany Ome, Kevincito El 13, El Chulo y Wampi.

Entre luces, aplausos y cámaras, Saisha se robó el corazón del público y de las redes sociales con su carisma y desparpajo. Jacob, visiblemente emocionado, se inclinó para cantar junto a ella y acompañarla en cada verso, mientras el público no dejaba de aplaudir y grabar el dulce momento.

Daniela acompañó el video con la frase “Amo a Saisha Jacob”, dejando claro que, más allá del espectáculo, lo que se vivió fue una escena familiar que conmovió a todos los presentes.

Jacob, quien celebró su cumpleaños 44 este fin de semana rodeado de sus hijos, vuelve a mostrar su faceta más cercana y familiar. Esta vez, fue Saisha quien se llevó todos los aplausos, demostrando que el talento definitivamente corre por las venas de la familia.

Izabela Pecherska

Redactora de CiberCuba. Graduada en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Redactora en El Mundo y PlayGround.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

