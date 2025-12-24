Jacob Forever, El Chacal y Divan le cantan a los cubanos en esta Navidad: "Para los que tienen a su familia lejos"

La música cubana vuelve a vestirse de emoción y esperanza en estas fiestas con una colaboración muy especial. Jacob Forever, El Chacal y Divan se unen en el tema “A mí me va bien”, una canción que llega directo al corazón de los cubanos dentro y fuera de la Isla.

A esta unión también se suma Ernesto Losa, reforzando el mensaje de hermandad y fuerza dentro del género urbano cubano.

El tema, estrenado este martes, se convierte en un canto a la familia, a la resiliencia y a la fe en tiempos mejores. El estribillo resume ese espíritu optimista que busca contagiar a quienes lo escuchan.

“Que a mí me va bien bonito / Que todo cambió, se siente rico / En estas Navidades dime cómo te explico / Que para el año nuevo todo será bonito / Que a mí me va bien bonito, que todo cambió, se siente rico / En estas Navidades dime cómo te explico / Que para el año nuevo todo será bonito”, dice la letra.

En el videoclip, Jacob Forever aparece acompañado de sus tres hijos, un detalle que refuerza visualmente el mensaje central de la canción: disfrutar en familia, valorar a los seres queridos y mantener la esperanza, incluso cuando muchos están lejos.

“Esta canción es para Navidad, pero también para los que tienen a su familia lejos y siguen luchando para que todo esté bien. Compártela con el ser querido que más amas. Este es el nuevo himno de todos los que están luchando y aun así siguen de pie”, compartió Jacob en Instagram al anunciar el estreno.

Lo más leído hoy:

La letra es un claro llamado a abrazar la Navidad desde el amor, a decirle a quienes están a la distancia cuánto se les extraña y cuánto se les ama, recordando que, pese a las dificultades, siempre hay motivos para agradecer y seguir de pie.

Con esta colaboración, los artistas logran un himno navideño cargado de sentimiento, pensado especialmente para los cubanos que viven estas fechas entre la nostalgia y el deseo de un año nuevo mejor.