La Crema dedica reguetón a Marianao: "No te vayas pa' Nicaragua"

El reguetonero cubano Luis Alberto Vicet, conocido popularmente como La Crema, sacó a la luz un nuevo tema musical dedicado a Marianao.

"Muchacho no seas bobo, no vendas el gao, no te vayas pa' Nicaragua, múdate pa' Marianao", dice el estribillo de la canción de La Crema, dedicada al municipio habanero que fue tendencia en Twitter en días recientes.

La canción usa el humor para tratar temas de actualidad que afectan a los residentes en Cuba. Se refiere a aspectos como la crisis migratoria, los apagones, las carencias y asegura que si alguien se va a Marianao todo eso se soluciona, en consonancia con las bromas que circulan sobre este tema en las redes sociales de los cubanos.

La semana pasada un reportaje de la televisión cubana mostró comentarios de vecinos de Marianao que hablaban de su territorio. Entre las personas entrevistadas hubo dos que usaron el sarcasmo y lograron burlarse de los medios oficialistas, de un modo muy creativo.

“Marianao está rico. Hay comida, hay agua, hay corriente, hay de todo”, dijo la cubana Yakemi Amate al Canal Habana. Un día después aseguró que pegó a Marianao en las redes sociales, más que el mismísimo gobernante Miguel Díaz-Canel.

El reportaje se convirtió en objeto de burla, entre otras razones porque no había en él ningún elemento crítico contra la gestión del Estado. Todo era felicidad y maravilla en Marianao. Esto desató una ola de memes en las redes sociales.

La primera canción dedicada al municipio capitalino tras el reportaje de Canal Habana estuvo a cargo del cubano creador de contenidos, Macbel. El joven publicó en su página de Facebook el tema musical "Marianao está rico", donde intercala, con base tecno, las palabras de Amate: “Hay comida, hay agua, hay corriente, hay de todo”.

Muchos cubanos dejaron sus comentarios en el estreno del vídeo de La Crema dedicado a Marianao. Le desearon suerte al reguetonero y muchos éxitos.

"Hace tiempo que me divierto con tus canciones y videos. Creo que eres de los pocos que quedan, si no eres el único, que utiliza una letra inteligente y nada vulgar, dentro de los exponentes del llamado género urbano. Genialidad te sobra", dijo uno de sus seguidores.

La Crema no solo usa su arte para el divertimento, sino también como un arma de denuncia social. A finales de 2020 compuso la canción San Isidro, donde hizo un llamado a la solidaridad con el Movimiento San Isidro y sus exigencias al gobierno cubano.