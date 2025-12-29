La Crema sale de Cuba y celebra Navidad y fin de año en libertad: "Adiós chikungunya"

El reguetonero cubano Luis Alberto Vicet Vives, conocido artísticamente como La Crema, celebró su salida de Cuba con un nuevo tema titulado “Navidad en libertad”, fiel a su estilo humorístico y cargado de referencias a la vida cotidiana en la isla.

Desde Punta Cana, República Dominicana, donde grabó el video, el artista muestra su alegría por pasar por primera vez unas fiestas navideñas fuera del país, disfrutando de la abundancia en los supermercados, el agua corriente y la electricidad, lujos que para él eran impensables en Cuba.

En los comentarios del video, La Crema confirmó que planea quedarse a vivir en República Dominicana y no tiene intenciones de regresar a la isla. Agradeció además los mensajes de apoyo de sus seguidores y en la canción dijo sentirse agradecido por poder vivir en libertad.

El reguetonero había cambiado su ubicación en redes sociales a Santo Domingo desde el pasado 15 de diciembre, lo que ya hacía sospechar que había salido del país.

En su canción, el artista refleja con ironía las carencias que sufrió en Cuba y la diferencia que ha encontrado en su nueva vida.

“En esta Navidad salí de la oscuridad y vine pa’ Punta Cana a celebrar que estoy en libertad. En esta ciudad tengo la felicidad, nunca se va la corriente y aquí hay comida por cantidad. Aquí todo es barato, hay carne de res y hasta mandarina, manzana, pera y pescado, que no lo veo hace tiempo ya. Puedo tener mi propia piscina. No falta el agua aquí en mi cocina, mientras que en Cuba tenía que cargar agua de madrugá. En esta Navidad yo voy a vivir en paz. Salí de los apagones, las mosquiteras y la cochiná. Adiós, chikungunya. En esta ciudad tengo la oportunidad de tener una vida digna y respirar aires de libertad”, dice la canción.

Lo más leído hoy:

Con este nuevo tema, La Crema se une a la lista de artistas cubanos que han decidido emigrar en busca de mejores oportunidades y un entorno de libertad personal y artística.