Muere ahogado niño cubanoamericano de 7 años en la piscina de un hotel de México

Un niño cubanoamericano de siete años falleció este martes en una clínica privada de México, a la que fue llevado tras ahogarse en una alberca del hotel Barceló Maya Palace, ubicado en la Riviera Maya.

Los padres del niño, ambos de nacionalidad cubana y residentes en Florida, cancelaron su viaje de regreso, pues tienen la intención de demandar al hotel, porque alegan que su personal cometió negligencia, informó Reporte Índigo.

El menor, de quien solo han trascendido las iniciales M. C., se había lanzado de una canal de la piscina, y luego de que pasaran varios minutos sin que emergiera, fue sacado ya sin signos vitales.

El personal del hotel llamó a una ambulancia particular para trasladar al niño a una clínica particular, sin avisar a las autoridades, para que no se marcara el deceso como ocurrido en sus instalaciones.

El niño ya llegó muerto a la clínica, pero aun así admitieron su ingreso y dejaron pasar casi una hora para hacer la llamada al 911 informando de ello a Seguridad Pública.

(noticia en desarrollo)