Una grúa de gran tamaño se derrumba en Hialeah y por poco aplasta varias casas

Vídeos relacionados:

Una grúa de gran tamaño se derrumbó sin previo aviso este miércoles en un vecindario residencial de Hialeah, Florida, aterrorizando a los residentes y rozando por poco varias viviendas sin causar heridos.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:30 p.m. en el área de la calle 63 y Palm Avenue, cuando un subcontratista de Florida Power & Light realizaba trabajos en un poste de concreto en la zona.

La grúa, un modelo todo terreno capaz de levantar hasta 800 toneladas, tenía su brazo completamente extendido y sus estabilizadores desplegados en el momento del colapso.

Al caer, el brazo de la grúa derribó un poste de concreto y parte de un árbol, y rozó cercas, pero no impactó directamente ninguna vivienda ni vehículo.

Las imágenes aéreas mostraron el equipo volcado sobre el suelo, a escasos metros de varias casas donde había familias en su interior.

Mayra Jiménez, quien vive a dos puertas del lugar del impacto, salió corriendo al escuchar el estruendo.

«Fue un boom, así que corrí porque supe que algo había pasado. Fue muy fuerte, muy fuerte», declaró Jiménez.

Otro vecino, cuya identidad no fue revelada, señaló que la esposa e hijos de un hombre estaban dentro de la casa que casi fue aplastada por el brazo de la grúa: «Yo vivo justo ahí, eso pude haber sido yo».

Richard Alberto, cuya vivienda está directamente frente al lugar del incidente, resumió la escena con una sola frase: «Esto es una locura lo que estamos viendo aquí».

La policía de Hialeah acordonó la zona, cortó el tráfico y mantuvo a los vecinos alejados del área afectada.

Los Bomberos de Hialeah confirmaron que no hubo heridos ni cortes de energía eléctrica, a pesar de que el poste derribado pertenecía a la red de Florida Power & Light.

La empresa propietaria de la grúa, Sims Crane & Equipment, despachó equipos adicionales para levantar la maquinaria volcada en una operación descrita como delicada y peligrosa en medio del vecindario residencial.

Hialeah no es ajena a este tipo de accidentes graves en zonas residenciales.

En 2019, un trabajador cubano de unos cuarenta años murió electrocutado en una obra en Hialeah al golpear con una viga un cable de alta tensión en Palm Avenue, la misma arteria donde ocurrió este nuevo incidente.

En noviembre de 2025, otro aparatoso accidente en Hialeah volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores y residentes de esta ciudad, la de mayor concentración de cubanoamericanos de Estados Unidos.

Los trabajadores de Sims Crane pasaron la noche evaluando la mejor manera de recuperar la maquinaria, en una operación que continuaba en desarrollo.

«Podría haber sido algo peor, así que estamos agradecidos de que no pasó nada», dijo Jiménez.