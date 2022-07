Cubano Ojani Noa, primer esposo de JLo, cree que el matrimonio con Ben Affleck no durará

Foto © Instagram/ Ojani Noa - On the JLo

El cubano Ojani Noa, primer esposo de Jennifer López dijo que le deseaba lo mejor en su matrimonio con el actor Ben Affleck, aunque afirmó que no cree que la relación dure mucho tiempo.

En una entrevista con The Daily Mail, Noa añadió que a su ex, de quien sigue siendo un buen amigo, “le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el cuarto marido. Yo fui el marido número uno y ella me dijo que yo era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en la cama en nuestra noche de bodas, dijo que estaríamos juntos para siempre”.

El cubano, que conoció a la actriz, bailarina, cantante y empresaria cuando trabajaba en un bar de Miami, no suele hablar sobre su relación, sin embargo, confesó que estaba cansado de ser considerado solo como el camarero pobre al que la Diva del Bronx dejó a solo un año de la boda. “Estuvimos juntos románticamente durante dos años, pero fuimos amigos durante casi una década”, agregó.

Noa, quien llegó a Estados Unidos cuando solo tenía 15 años trabajó también como modelo y comentó a este medio de comunicación británico que su historia con JLo parecía sacada de un cuento de hadas y que aún así fracasó, de ahí su poca confianza en que dure el matrimonio entre la cantante y Affleck, con quien ya estuvo comprometida una vez, hace casi 20 años.

“Hubo muchos momentos en los que me sentí como el señor Cenicienta", admitió el cubano que ahora trabaja como entrenador personal. “Nos enamoramos cuando ella ya era famosa. Pero durante nuestro matrimonio se convirtió en una megaestrella. Durante años fue demasiado doloroso hablar de ello. Quería pasar desapercibido y vivir mi vida. Pero cuando vi que se había casado con Ben, que es un buen tipo, los sentimientos volvieron a aflorar”, apuntó.

Dijo incluso que de no ser por la influencia de la fama y de las personas que lo infravaloraron por ser él un desconocido, probablemente la relación entre él y la cantante no hubiese terminado tan pronto. Aclaró además algunos puntos de la historia entre ambos, pues piensa que los tabloides de entretenimiento han escrito cosas que no son reales.

Relató que la primera vez que coincidió con JLo fue en 1996, en el restaurante cubano de Gloria Estefan en la famosa Ocean Drive de Miami donde él, que por entonces tenía 22 años, trabajaba como mesero. Añadió que la cantante cubana trataba a todo el personal como si fueran parte de su familia y que comenzó allí como lavaplatos.

“No tenía ni idea de quién era", insistió Noa. “Nuestras miradas se cruzaron y pensé que era la mujer más hermosa que había visto nunca. Estaba con su amiga Anita y Arlene, su asistente. Volvieron la noche siguiente y Jen estaba en el bar. Estaba trayendo patatas fritas para otro cliente y ella dijo: 'Oh, Dios mío, esas parecen deliciosas'. Se las di sin decir una palabra”, agregó el cubano.

“Me quedé prendado. Llevaba un top y unos pantalones blancos, y recuerdo que pensé que tenía el mejor cuerpo que había visto nunca. Más tarde me dijo que esa primera noche sabía que se iba a casar conmigo", apuntó también.

Noa aseguró que estaba feliz de verla con Affleck después de tanto tiempo, aunque tiene el presentimiento de que no durará el matrimonio porque su ex “es alguien que se casará siete u ocho veces. No la veo estableciéndose con una sola persona. Se esfuerza por avanzar constantemente en su vida profesional, por lo que ha tenido una carrera de tres décadas, pero también avanza en su vida privada".

La boda entre los dos famosos tuvo lugar el 17 de julio pasado en Las Vegas. Fue una ceremonia íntima y privada en la que solo participaron sus familiares más cercanos.

Tras dar el sí, JLo cambió su apellido por el del actor de Argo, aunque mantendrá su nombre artístico. Las estrellas tienen pensado realizar una gran fiesta en Georgia para celebrar su unión y en esta si tienen previsto invitar a otros seres queridos y amigos.

