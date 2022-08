Karol G se despide "por todo lo alto" de su pelo azul

¡Karol G dijo adiós a su cabello azul! Tras finalizar su gira, La Bichota decidió que ya había llegado el momento de un cambio de look y de dejar atrás el color que durante más de dos años la acompañó y se convirtió en su sello de identidad.

Pero claro, tratándose de la colombiana, la despedida tenía que ser por todo lo alto, y nada mejor que unas vacaciones con amigos para cerrar una etapa en la vida y abrir otra que, de seguro, será aún mejor.

A través de las stories de su cuenta en Instagram la intérprete de “Provenza” compartió con sus fans un emotivo mensaje para decir adiós a su icónica melena azul y recordar los muchos momentos que la ha acompañado.

“No sé por dónde empezar… pero lo que voy a decir va a salir de lo más profundo de mi corazón… Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo”, escribió Karol G en una de sus historias.

Captura Instagram / Karol G

Según la cantante, semejante cambio ameritaba un viaje para cerrar etapa con broche de oro: “Para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada. Nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito de más”.

La Bichota aseguró que ella y su pelo azul se despidieron entre lágrimas “de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo”.

Su colorida y larga cabellera ha formado parte también de los mejores momentos de su trayectoria como artista, “del álbum más exitoso de mi carrera hasta ahora, de mis primeras giras sold out, de mis primeros estadios, de cancioncitas pa' mi desahogo, de canciones porque sí, de trabajadera (aunque esa sigue), de canciones números uno, de personas que adoré pero que simplemente no me hacían bien”.

La intérprete y sus amigos apostaron por unas vacaciones a lo grande para este momento, primero en la isla Santori de Grecia, donde disfrutaron del mar, fueron a bucear, admiraron el paisaje de ensueño del lugar y bailaron toda una noche en la disco.

Captura Instagram / Karol G

La segunda parada fue en Dubai, donde sumó experiencias paseando por las dunas en todo terrenos y ¡saltando en paracaídas!

Captura Instagram / Karol G

El último destino fue Naerobi, en Kenia, donde vivieron una experiencia única de safari, vieron un espectacular atardecer y pasearon en globo.

Captura Instagram / Karol G

Karol G anunció el pasado abril que al concluir su gira cambiaría el tono de su pelo. Sin embargo, antes de hacerlo dejó constancia de sus últimos momentos con su cabello azul en sus historias de Instagram, que a su juicio han sido los mejores de su vida.

Junto a una de sus últimas fotos con la melena azul escribió: “Quiero agradecer a todos los que amaron esta era, a todos ustedes que se la vivieron conmigo y a todo lo que crecí y aprendí con ella. Definitivamente estoy lista para lo que vine. Next level desbloqueado!!! Y no, ya no tengo el pelo azul, pero sé que vamos a amar juntos todo lo que viene”.

Captura Instagram / Karol G

¿Qué color luce ahora La Bichota? ¿Habrá sustituido solo el azul o también se habrá hecho otro cambio de look? Eso aún es toda una sorpresa, pues aunque irrumpió en un concierto en Tomorrowland como invitada de Tiësto para cantar "Provenza", optó por ocultar su cabello generando aún más expectativas.

