Randy Malcom comparte emotivo mensaje de una fan: "Gracias por salvarme la vida"

Randy Malcom perdió recientemente a su abuela, pero en medio del dolor por su fallecimiento, un mensaje cargado de cariño de una de sus fans no solo conmovió al cantante, sino que le dio un impulso para seguir adelante.

El integrante del dúo cubano Gente de Zona contó en Instagram que durante uno de los programas de The Voice Chile, en el que participa como coach junto a Alexander Delgado desde el pasado abril, una persona del público le hizo llegar unas emotivas palabras.

“Ayer en una pausa comercial en el programa The Voice Chile, una fanática del público le dice a mi amigo Beto Cuevas que me entregara estos dos papeles para que los leyera terminando el show. Esto me alegró mucho en cuanto los leí y por eso quiero compartirlo con todos ustedes. Gracias a todos mis seguidores por tanto cariño, los amo con todo mi corazón, que dios me los llene de salud eterna. Gracias”, escribió Randy junto a las fotos de los mensajes.

En una de las notas se podía leer: “Randy y Alexander, gracias por salvarme la vida, suena drástico pero no es mentira, en días que no quería ni levantarme de la cama, donde todo lo veía gris, quedé en las grabaciones de los playoff, los pude conocer en persona y desde ese entonces mis amaneceres fueron distintos”.

La joven que le envió estos mensajes confesó que “sus abrazos, su humildad y sencillez salvaron a esta joven de 18 años que ha estado con muchos problemas en sus últimos años, me salvaron la vida y les agradeceré eternamente por eso”.

Sin embargo, las palabras de la muchacha no quedaron ahí. El segundo mensaje fue una especie de consuelo para el cantante, que por estos días sufre la pérdida de su abuela.

“La muerte se lleva consigo un dolor que nadie podrá sanar y el amor deja un recuerdo que jamás nadie podrá probar”, escribió la fan.

Muchos de los seguidores de Randy se hicieron eco de las palabras de la joven y le compartieron otros lindos mensajes de ánimo.

“Ustedes se merecen todo este amor que les tenemos todos los fans, son unas personas muy humanas y no se olvidan de su humildad”; “Es que ustedes son los mejores ídolos!… La suerte de conocerlos es algo aparte pero… ustedes son increíbles”; “Tu voz me entrega paz, tu compañero Alexander es alegría, ustedes son maravillosos, que jamás termine esa magia que los hace tan especial”, escribieron algunos en los comentarios de la publicación.

Su condición de exiliado político le impidió a Randy despedirse personalmente de su abuela en Cuba. No obstante, el artista aseguró que un día, cuando caiga el régimen de su país, iría a visitar su tumba para honrar su memoria, llevarle unas hermosas flores y decirle lo mucho que la ama.

Para Randy, al igual que para muchos cubanos que hoy están en el exilio, el día que Cuba logre su libertad, causa a la que se ha sumado con todas sus fuerzas, será el momento del reencuentro, de volver a ver, abrazar e incluso despedir a muchos seres queridos de quienes han estado separados durante años.

