Demora casi dos semanas traslado de niño recién operado por falta de ambulancia

Una madre cubana denunció en sus redes sociales la demora de casi dos semanas en el trasladado de su niño recién operado de La Habana a Villa Clara por falta de combustible para una ambulancia.

Martha González, como se identifica en Facebook expuso en su perfil de la red social que 12 días después de que su hijo de ocho años recibiera el alta médica en el Hospital William Soler, en La Habana, tras haber sido operado del pie equino bilateral, aún seguía en esa unidad asistencial porque no había combustible para trasladarlo en una ambulancia hasta su casa en Caibarién, en Villa Clara.

“Resulta triste y doloroso cuando uno tiene que exponer las realidades que se viven a diario”, dijo la madre del pequeño en su denuncia, en la que resaltó la labor del equipo médico que operó a su hijo, pero cuestionó que haya pasado todo ese tiempo sin que le dieran una respuesta a su demanda.

Captura Facebook/Martha González

“Te dicen que no hay un colapso en el sistema de salud... uno puede aguantar dos o tres días (cuando más) ¿pero 12 días?, cuando no tengo familiar aquí en La Habana”, argumentó, además, en la publicación.

“¿Qué más tengo que hacer? ¿A dónde más debo quejarme para que den solución a esto?”, preguntó finalmente la madre del pequeño, quien a poco de difundir su denuncia en la red social, comentó que “ya se resolvió un carro para mi traslado”, además de agradecer a todas las personas que se preocuparon por su caso.

En el perfil de esta madre un usuario le comentó en su primera publicación, que generó más de 100 opiniones y se compartió más de 300 veces, que “grita más alto!!!, si hay combustible para que los dirigentes anden el día entero sentados en su carros, hasta haciendo mandados, ¿cómo no va a haber para una ambulancia? ¿Hasta cuándo es la falta tan grande de sensibilidad humana y de respeto con el pueblo?”.

Las denuncias de madres sobre los servicios de salud en la isla se hacen cada vez más frecuentes.

Captura Facebook/Martha González

A mediados de julio, otra madre cubana desesperada por las demoras en atender a su hija, enferma y con fiebre, reclamó a médicos del Hospital Pediátrico de Cienfuegos que atendieran su caso, y que tuvieran dignidad y no se justificaran más.

“¿Dónde está la cubanía aquí? No se justifiquen más… ‘que no hay, que no hay’. A ver, ¿qué vamos a hacer? Yo necesito que me atiendan a mi hija. Si no lo van a hacer, yo me voy para mi casa”, preguntó la joven madre en una sala de espera del hospital.

Su protesta fue grabada en un video compartido en redes sociales por el usuario identificado como Adalberto R. Mesa Duarte. En las imágenes se ve a la madre reclamando sus derechos y los de su hija, paciente con síntomas de fiebre alta.

“Mi hija convulsionó. Y la mandan pa’ aquí, pa’ allá. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo corazón de madre”, dijo golpeándose el pecho. “Miren cuántos niños hay aquí y la hora que es. ¿Qué pin... les pasa?”, explotó la usuaria ante el sistema cubano de Salud Pública.