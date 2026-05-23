Destapan en Cuba fraude con falsa agua Ciego Montero y detienen a una implicada

Vídeos relacionados:

Un camión cargado con grandes volúmenes de botellas de agua falsamente presentadas como la marca Ciego Montero fue descubierto en Cienfuegos, y al menos una persona fue detenida en relación con el esquema fraudulento, según denunció el perfil oficialista Las cosas de Fernanda en Facebook.

Las imágenes difundidas muestran la plataforma trasera de un camión de carga con botellas apiladas en varias filas escalonadas, con tapas azules y etiquetas transparentes, estacionado en una zona urbana de la ciudad. La disposición organizada del producto sugiere una operación de distribución a gran escala.

El fraude consiste en rellenar envases originales vacíos de Ciego Montero con agua no certificada y revenderlos como si fueran producto legítimo de la marca, una práctica descrita como «común en Cuba» que representa un riesgo sanitario directo para los consumidores.

Los Portales S.A., empresa productora del agua mineral Ciego Montero, intentó frenar este tipo de estafa en abril de 2024 con la introducción de un nuevo sello de seguridad en las botellas que añade un doble sistema de autenticación: un sello en la unión de la tapa con el aro, además del marcaje láser que ya existía.

Captura de Facebook

Sin embargo, el caso destapado este mes en Cienfuegos demuestra que las medidas de seguridad no han logrado erradicar el problema, y que las operaciones de falsificación han escalado hasta involucrar transporte en camión con grandes cantidades de producto.

El fraude se produce en un contexto de escasez generalizada de productos básicos en Cuba, donde la alta demanda de agua embotellada convierte a Ciego Montero en un blanco recurrente para este tipo de engaño.

Ciego Montero es una de las marcas de agua embotellada más reconocidas del país, producida en la localidad homónima de la provincia de Cienfuegos, lo que hace especialmente sensible a esa comunidad ante su falsificación.

El grupo «Cienfuegueros 100%» funciona como plataforma de denuncia ciudadana para residentes y oriundos de Cienfuegos, y la publicación sobre este caso acumuló 164 reacciones, lo que refleja la preocupación de la población ante una práctica que pone en riesgo la salud de quienes consumen el producto adulterado.

La detención de al menos una persona implicada indica que las autoridades actuaron tras la denuncia pública, aunque la escala del operativo descubierto plantea interrogantes sobre la profundidad de la red detrás del fraude.