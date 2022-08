Actor cubano Adrián Di Monte en el elenco de nuevo remake de la telenovela “La madrastra”

El actor cubano Adrián Di Monte forma parte del elenco del nuevo remake de la telenovela La madrastra que se estrenará el próximo 15 de agosto.

Di Monte encarnará a uno de los villanos de la historia, Álvaro, quien junto a Lucrecia, interpretada por la actriz mexicana Marisol del Olmo, se encargarán de hacerle la vida imposible a los protagonistas del dramatizado, personificados por los también mexicanos Aracely Arámbula y Andrés Palacios.

“Para mí es otro reto ser otro villano, darle un twist diferente a todo lo que he hecho”, dijo el galán en una entrevista para la cadena de televisión Las Estrellas.

No es la primera vez que Adrián Di Monte asume un personaje negativo; también se ganó el odio de los televidentes el pasado año con la telenovela Diseñando tu amor, pero esta nueva entrega de La madrastra tiene para él un significado especial.

El actor compartió que esta fue una de las primeras telenovelas que vio a su llegada a Estados Unidos cuando tenía 14 años: “En ese momento estaba en televisión esta historia con Victoria Ruffo y César Évora y la vi completa y me gustó mucho (…) Qué raro el poder de la atracción. Siempre me ha gustado esa historia y ahora ser parte de ella es increíble”.

Sobre su trayectoria como actor, Adrián añadió: “Como caballo no miro para al lado, siempre mirando hacia adelante, siempre en cada proyecto que hago, en el que se me da la oportunidad de estar, trato de hacer lo mejor que puedo, dar lo mejor de mí, y yo creo que por eso me siguen llamando”.

Este remake de La madrastra trae de vuelta la trama de la telenovela original producida por Salvador Mejía y estrenada en 2005.

La nueva versión de Carmen Armendáriz para TelevisaUnivisión se estrenará el 15 de agosto en México y son muchos los que están a la expectativa de su primer capítulo, entre ellos el propio Adrián.

“No se pierdan el Gran estreno de La madrastra, de nuestra querida productora Carmen Armendáriz (una crack) por Canal Estrellas este 15 de AGOSTO a las 9:30 p.m.”, compartió el actor en su perfil de Instagram.

A finales de junio, Adrián se estrenó también como conductor del reality mexicano de competencias deportivas “Reto 4 Elementos” en su tercera temporada, un proyecto que se aleja de lo que ha hecho hasta el momento pero que abrió un nuevo camino para el galán cubano.

