Madre de preso del 11J denuncia acoso de la Seguridad del Estado: "Ya no más amenazas, yo estoy reclamando mis derechos"

Milagros Machín, la madre del preso político del 11 de julio Yordan Manuel Escobar Machín, denunció el acoso de la Seguridad del Estado por sus denuncias en redes sociales, donde ha expuesto los abusos contra su hijo en la cárcel.

A través de una directa en Facebook la mujer dijo que recibió una amenaza para que dejara de publicar en la plataforma o la meterían presa y que constantemente le llegan citaciones de la Policía.

"Me están amenazando con citaciones, para que yo vaya al sector (de la Policía) para conversar, conmigo no tienen que conversar nada, todo lo que yo tenía que decir ya lo dije, ya no más amenaza, porque yo estoy reclamando mis derechos, yo soy su mamá, le dieron tremenda golpiza. De que se la dieron se la dieron", afirmó Machín.

"Yo no me iba a quedar de brazos cruzados ni tampoco iba a ir a la Plaza de la Revolución ni a 15 y K porque es por gusto. Yo quise subirla para que todo el mundo sepa el abuso que tienen aquí con los presos políticos", dijo al referirse a una denuncia anterior, donde explicó que su hijo, de apenas 20 años de edad, fue golpeado brutalmente por cuatro oficiales en la cárcel.

"Ayer jueves fue la visita de Yordan a la 15:30 pm. Él se encontraba lleno de hematomas de la paliza que le dieron cuatro guardias. Este hecho no lo voy a dejar impune. (...) Quiero que el mundo entero sepa del abuso que tienen con los Jóvenes presos", afirmó en esa directa el pasado 22 de julio.

Asimismo, acusó acusó al mayor Nivaldo, jefe de Logística, a Juan Carlo, de Registro Legal, y a los funcionarios conocidos como Manuel y (un nombre parecido a) Vía Farria, por golpear al manifestante del 11J.

"Esos cuatro perros agredieron fuertemente a Yordan estando esposado, y ahora no me voy a callar hasta que se haga justicia", reclamó.

Escobar Machín, fue uno de los jóvenes detenidos en el barrio habanero La Güinera y condenado a dos años de prisión por su participación en las protestas del 11J. Se le acusó de desórdenes públicos, atentado, instigación a delinquir y daños. Actualmente se encuentra en el penal Jóvenes de Occidente, de La Habana, según el listado de presos del 11J elaborado por la organización independiente Cubalex.

"A él lo tenían que trasladar para la 1580, porque ya el día 12 había cumplido los 21 años de edad, por tanto, no podía mantenerse en una cárcel de menores. Vinieron a buscarlo, lo metieron en un calabozo y le dieron tremenda mano de golpes", explicó Machín a Radio Televisión Martí.

El 14 de julio de 2021, poco después de las protestas antigubernamentales del 11J, seis hombres que se identificaron como agentes del DTI detuvieron por la fuerza al joven de apenas 20 años de edad dentro de la casa y se lo llevaron.

Desde entonces ha sido víctima de golpizas y abusos policiales en la prisión, a pesar de encontrarse entre el grupo de menores de edad detenidos en las protestas.