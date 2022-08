El gobierno a la caza de los últimos dólares

El gobierno ha salido a la caza de los últimos dólares en manos de los cubanos.

El ministro más Gil del mundo anunció que se cambiarían los pesos cubanos a 120 por dólar. Esto poco tiempo después de que por todos los medios acusaran a la prensa independiente y las redes sociales de manipular artificialmente el valor del mercado informal.

No tuvo que pasar mucho tiempo para desmentirse. La tasa que han fijado es EXACTAMENTE la misma que la del mercado informal. ¿Por qué esa y no otra? ¿Por qué no 100 o 140? Han aceptado que la realidad del mercado ya no es de ellos, es de la calle. Y debe de haber sido duro para la dictadura asimilar esta realidad.

Ahora atacarán al mercado informal para evitar que se les escapen los dólares que tanto necesitan, saben que esta medida en paralelo a un mercado informal dinámico y cambiante solo traerá que el dólar suba de precio rápidamente. Ya hay oferta de dólares en Revolico a $130 CUP, y pronto puede ir a más. La única forma de pararlo es eliminar la competencia.

Pero esto será otra tarea fallida, arrestarán a unos y amedrentarán a otros, pero vendrán otros nuevos, más valientes o necesitados, y con el riesgo aumentará también el precio. Son las cosas del mercado.

Pronto tendremos el dólar a 150, y el gobierno tendrá que decidir si se adapta y modifica su tasa. Si quiere estos dólares no le quedará más remedio y esta medida solo confirma que están desesperados.