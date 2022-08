"Después de mí": Leoni Torres y Diana Fuentes estrenan su nueva colaboración

Los músicos Leoni Torres y Diana Fuentes acaban de estrenar en la plataforma de videos Youtube la canción “Después de mí”, una de las colaboraciones más esperadas en las últimas semanas por los amantes de la música cubana.

La cantante había anunciado en su Instagram que estaba "feliz de anunciarles que este viernes 5 de agosto, estará disponible en todas las plataformas digitales, esta colaboración hermosa junto a Leoni Torres"; mientras el intérprete de “Amor bonito” también se sumó a la promoción del tema musical.

La canción cuenta una historia de amor que ha cautivado a decenas de fans, quienes celebraron la unión de ambos talentos y agradecieron el video del realizador Pedro Vázquez donde los artistas, incluso, bailan.

"Que hermosa colaboración, una fusión de voces extraordinaria, los volvería a escucha una y mil veces", comentó en Youtube una de sus seguidoras minutos después del estreno.

"Gran trabajo como siempre. Gusto refinado e interpretación a full. Dos voces hermosas que emocionan"; "Años esperando esta colaboración y sin dudas han superado las expectativas"; "Desde que vivía en cuba era fan de los dos y cada uno me ha demostrado que la calidad cuando nace no se borra ni con los años", fueron otros comentarios.

"Dime, si todo era

Perfecto entre los dos,

Si nadie fue culpable inventa una razón

Vamos a olvidarnos del destino

Quizás sea lo mejor.

Tú dime, que no fue un error amarte así,

Tú bien sabes que no puedo estar lejos de ti,

Por eso estoy aquí.

Y es que somos tanto que hasta el cielo se rindió,

No entendimos que un adiós,

Nada cambia entre los dos.



Pero me quedo con cada caricia,

Tus manos, la brisa de Abril,

Me quedó aquella canción que bailamos

Nos enamoramos así", dice un fragmento del tema musical.

Desde que el pasado marzo Leoni Torres y Diana Fuentes anunciaron esta colaboración, las expectativas entre sus fans fueron creciendo.

"Hace mucho que el público nos pidió que grabáramos algo ¡y aquí está! Atentos a nuestras redes para que no se pierdan este regalo. Gracias por la invitación", escribió el intérprete en ese momento junto a una foto con la cantante de “Amargo pero dulce”.

En más de una ocasión los dos cantantes han compartido su talento en el escenario. En 2018, Diana fue una de las invitadas de Leoni a su concierto en el James L. Knight Center de Miami, en homenaje al Día de las Madres.

Meses después protagonizarían otro concierto juntos en el Civic Center Club de la ciudad de Tampa, donde cantaron a dúo la canción “Las cosas que te pido”.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.