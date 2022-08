Duras críticas contra Humberto López por cuestionar reclamo de transparencia sobre bomberos desaparecidos

Decenas de internautas arremetieron contra el vocero oficialista Humberto López, quien respondió al reclamo lanzado por Ulises Toirac pidiendo al Gobierno transparencia, compromiso y responsabilidad ante el silencio oficial en torno a la identidad de los desaparecidos en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas.

“Existen las tres cosas que pides y de sobra, existe y debe existir una adicional, que es el respeto a los familiares y a su voluntad”, escribió Humberto López en el muro de Facebook del humorista.

“En su momento se informará y se rendirán los honores debidos a tan valerosos hombres y a sus heroicas conductas”, añadió a continuación el polémico comunicador, que no recibió respuesta directa de Toirac pero sí de numerosos cubanos que reaccionaron con indignación a su respuesta.

“Humberto López, ¿heroicas conductas? ¿En serio? Lo primero es que los obligan a ir al Servicio y lo segundo es que usted bien sabe que si estaban allí era por obligación, no por querer ser heroicos ni valerosos, eran niños que no sabían ni a qué se enfrentaban...antes de rendirle honores, ellos y sus familiares merecen JUSTICIA...”, comentó un ciudadano.

"Los héroes escogen el sacrificio voluntariamente (por eso son héroes), a esos niños los sacrificaron", puntualizó otro internauta.

"Ningún 'honor' devuelve a una madre su hijo adolescente perdido por la inhumanidad de quienes enviaron a esos muchachos por delante en una situación fuera de control. Lo que hace falta es claridad y justicia, no honores vacíos"; "Esos niños y sus familias no necesitan honores, no querían que sus hijos fueran valientes, los querían vivos y la inmensa irresponsabilidad de unos cuantos jefes mira lo que acabó haciendo", fueron otros comentarios.

"El primer respeto a las familias es respetarles el derecho de no enviarlos al servicio militar, ¡NO ES OBLIGATORIO!", sentenció un usuario de la red social centrando el foco en un tema de renovada polémica desde que en mayo una diplomática negara en un evento en Naciones Unidas que el Servicio Militar es obligatorio en Cuba.

"Humberto López, existen tres cosas que vas a recibir cuando caiga el tirano: pescozones, estrallones y galletazos", sentenció alguien de modo jocoso.

No pocos comentaristas exigieron que se haga una investigación que juzgue a los responsables de haber llevado a jóvenes inexpertos y con escasa preparación como bomberos de un evento de gran magnitud como la explosión en la Base de Supertanqueros de Matanzas el pasado viernes 5 de agosto.

“Mi primo es uno de los desaparecidos y a los padres ya le declararon oficialmente su fallecimiento sin encontrar ni rastros, así que hay algo que no concuerda, estamos muy dolidos toda la familia”, lamentó la usuaria Yaneisy Lhn.

"Estoy por no publicar lo que pienso. ¡Qué difícil es lidiar con el extremismo! ¡Qué difícil es tratar de discutir acerca de cómo hacer mejor las cosas, qué dolorosamente complicado dejar a un lado rabias y desacuerdos para llegar a un concilioJamás tendremos la paz que hasta los más recalcitrantes gritan querer, dándose golpes en el pecho", escribió Ulises Toirac entre los comentarios a su publicación original, que cuenta al cierre de esta nota con más de 2,400 reacciones y 700 comentarios.

Aunque desde el inicio del incendio el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) comparte actualizaciones diarias sobre la salud de los heridos en el siniestro, no se ha difundido información oficial sobre los los desaparecidos, cuyas identidades solo han trascendido a partir de estremecedoras publicaciones en redes sociales que revelan el profundo dolor de familiares y amigos de las víctimas de la tragedia.