Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes pero solo recibió uno: La magnitud del colapso energético

Cuba necesita ocho barcos de combustible al mes para sostener su economía y su generación eléctrica, pero desde el 8 de diciembre de 2025 hasta finales de abril de 2026 solo recibió uno, según reveló el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en la Mesa Redonda de este miércoles.

El ministro fue explícito sobre la magnitud del déficit: hace falta ocho barcos mensuales. "Para la economía y la generación, 8 barcos de todos los combustibles, no solo esto, de todos los combustibles: de gasolina, de diésel, de gas licuado, de crudo, porque nos hace falta crudo. Saca la cuenta, son al final, son 5 millones de toneladas de combustible que nosotros necesitamos por arriba de la producción".

La cadena de eventos que desencadenó el colapso comenzó el 3 de diciembre de 2025, cuando fuerzas estadounidenses incautaron el petrolero Skipper en aguas del Caribe, un buque que transportaba aproximadamente un millón de barriles con destino parcial a Cuba.

"El 3 de diciembre se incauta el primer barco. El Skipper se llama ese barco que iba con un millón de barriles de combustible. Y el 8 de diciembre es que entra el último barco... Y a partir de ahí no hemos recibido más combustible hasta ahora", declaró De la O Levy.

El 29 de enero de 2026, la Orden Ejecutiva 14380 de Donald Trump formalizó el bloqueo energético, imponiendo aranceles secundarios a cualquier país que exportara petróleo o derivados a Cuba.

El efecto fue inmediato: México suspendió sus envíos de Pemex el 9 de enero y Venezuela interrumpió los suyos tras la captura de Nicolás Maduro a principios de ese mes.

"Un suministro de combustible hacia Cuba, de cualquier país, puede afectar toda la economía de ese país. No solo por la energía y por el petróleo, arancel a todos los productos de ese país", explicó el funcionario para ilustrar el alcance de las sanciones.

Sin embargo, tras levantarte las sanciones, el único alivio llegó el 31 de marzo con el petrolero ruso Anatoly Kolodkin, que descargó 100,000 toneladas métricas de crudo en la Base de Supertanqueros de Matanzas en 90 horas.

El crudo fue trasladado por cabotaje a la refinería Camilo Cienfuegos, donde a las 48 horas ya había productos terminados, y el 17 de abril comenzó el arranque simultáneo de la generación distribuida, lo que redujo parcialmente los apagones.

Sin embargo, el ministro advirtió que ese cargamento no alcanza: Cuba distribuye 800 toneladas diarias de fuel oil, la mitad de las 1,600 toneladas necesarias para minimizar los cortes eléctricos.

"Solo con este barco tenemos hasta el fin de este mes. Es decir, que lo que nos quedan unos días, porque hoy ya estamos a 22 de abril", señaló De la O Levy.

El déficit máximo de generación se registró el 1 de abril: 1,945 megawatts, con una disponibilidad de apenas 1,202 MW frente a una demanda de 3,050 MW.

El ministro reconoció que Cuba opera actualmente al 50% de sus posibilidades reales: "Estamos trabajando el 50% de las posibilidades. Es evidente, el tema del combustible hoy por hoy es el que más pesa en el tema de la generación de electricidad".

Y, sin rodeos, volvió a justificar la crisis con las sanciones estadounidenses, sin reconocer la falta de inversión en el sector energético cubano, obsoleto y en decadencia desde hace décadas "El impacto de ese bloqueo energético ha sido brutal para el país", dijo.

Un segundo petrolero ruso, el Universal, con unos 251,000 barriles de diésel, tiene llegada estimada para el 29 de abril, aunque otro buque anunciado, el Sea Horse, fue desviado hacia Trinidad y Tobago ante presiones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.