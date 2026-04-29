Prevén concluir en mayo la reparación de un tanque en la base de supertanqueros de Matanzas

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La Unión Cuba-Petróleo (Cupet) informó este martes que avanzan a buen ritmo las labores de soldadura y pintura en uno de los tanques de la base de supertanqueros de Matanzas, con terminación prevista para mayo de 2026, lo que permitirá incrementar las capacidades de almacenamiento de crudo destinado a la generación de electricidad.

La recuperación de este depósito forma parte de un plan más amplio que contempla la reconstrucción de cuatro nuevos tanques en la zona industrial de Matanzas, junto a otros 14 objetos de obra que incluyen viales, cercados perimetrales e interconexiones, todo con niveles de seguridad fortalecidos.

Los cuatro tanques en construcción —identificados como 49-1, 86, 87 y 88— tienen capacidad para centenares de miles de metros cúbicos de almacenamiento, y su edificación avanza gracias a la colaboración entre Cuba y China, con especialistas chinos participando a solicitud de las autoridades cubanas.

El proyecto busca recuperar la capacidad de almacenaje perdida tras el devastador incendio del 5 de agosto de 2022, considerado el peor desastre industrial en la historia de Cuba, que destruyó cuatro de los ocho depósitos de la instalación y causó la pérdida de 200,000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento.

Aquel siniestro, provocado por un rayo que impactó uno de los tanques durante una tormenta, dejó al menos 16 víctimas mortales, 132 heridos y obligó a evacuar a más de 4,000 personas de los alrededores.

La reconstrucción incorpora medidas de seguridad avanzadas que no existían antes del siniestro: mayor distancia entre estructuras, sistemas modernos de pararrayos, domos geodésicos, membranas flotantes y cubetos de retención para contener posibles incidentes.

En septiembre de 2025, operarios chinos completaron el montaje de la cúpula del tanque 49-1, el primero de los cuatro nuevos, mientras que el tanque 88 —a cargo de brigadas cubanas— alcanzaba en julio de 2025 un 60% de avance.

El crudo almacenado en la base abastece fundamentalmente a las termoeléctricas del país, por lo que su recuperación resulta estratégica en un momento de aguda crisis energética.

Esa crisis se ha agudizado desde el 29 de enero de 2026, cuando Estados Unidos reforzó las sanciones contra navieras, productores de petróleo y terceros países para impedir el suministro de combustibles a Cuba, lo que ha reducido la distribución de petróleo refinado a apenas 800 toneladas diarias, la mitad del consumo habitual.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, calificó de «brutal» el impacto del embargo energético sobre la vida nacional y el funcionamiento del sistema eléctrico durante una comparecencia televisiva el 22 de abril.

Tres años después del incendio en la base de supertanqueros, la reconstrucción avanza con apoyo chino en un contexto donde Cuba distribuye la mitad del combustible que necesita, y la conclusión del primer tanque en mayo representaría el primer paso concreto hacia la recuperación de una capacidad energética que el país perdió hace casi cuatro años.