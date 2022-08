Administración Biden: Cuba no ha hecho petición de ayuda a EE.UU. por incendio de Matanzas

La administración del presidente Joe Biden, confirmó que Cuba no ha hecho petición de ayuda a Estados Unidos por el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

En una declaración enviada a CiberCuba en la noche del martes, la administración estadounidense señaló que siguen de cerca la situación del siniestro y confirmaron que ofrecieron orientación técnica al Estado cubano, pero no han recibido una solicitud de ayuda formal.

Las autoridades estadounidenses enfatizaron que el embargo incluye una autorización general para transacciones relacionadas con proyectos humanitarios en o relacionados con Cuba. El permiso cubre acciones de "preparación, socorro y respuesta ante desastres".

El gobierno de Estados Unidos reiteró sus condolencias a todas aquellas personas y familias afectadas por las explosiones e incendio en Matanzas.

A continuación se adjunta la declaración enviada a CiberCuba.

Comunicado original en inglés:

"First, the United States sends our deep condolences to all those individuals and families affected by the explosions and fire in the oil tank area in Matanzas, Cuba.

We are closely tracking the situation, including any humanitarian needs that may emerge, and have offered technical guidance to the Government of Cuba. U.S. firefighting experts with experience dealing with oil storage facilities have talked to Cuban officials to offer technical advice.

We have had general discussions with the Government of Cuba on this tragic disaster. However, the Government of Cuba has not formally requested U.S. government assistance.

The U.S. embargo includes a general authorization for transactions related to humanitarian projects in or related to Cuba, which covers, among other things, disaster preparedness, relief, and response".

Versión en español del comunicado enviado a CiberCuba:

"Primero, Estados Unidos envía nuestras profundas condolencias a todas aquellas personas y familias afectadas por las explosiones e incendio en el área del tanque de petróleo en Matanzas, Cuba.

Estamos siguiendo de cerca la situación, incluidas las necesidades humanitarias que puedan surgir, y hemos ofrecido orientación técnica al Gobierno de Cuba. Expertos estadounidenses en extinción de incendios con experiencia en el manejo de instalaciones de almacenamiento de petróleo han hablado con funcionarios cubanos para ofrecer asesoramiento técnico.

Hemos tenido conversaciones generales con el Gobierno de Cuba sobre este trágico desastre. Sin embargo, el Gobierno de Cuba no ha solicitado formalmente la asistencia del gobierno de los Estados Unidos.

El embargo de EE. UU. incluye una autorización general para transacciones relacionadas con proyectos humanitarios en o relacionados con Cuba, que cubre, entre otras cosas, preparación, socorro y respuesta ante desastres".

Este martes el gobierno cubano confirmó que mantuvo comunicación con expertos estadounidenses e insistió en que Estados Unidos solo ha ofrecido "asistencia técnica" ante el siniestro.

"Gobierno de Estados Unidos ofreció condolencias desde el sábado 6 agosto al mediodía por vía Departamento de Estado, lo que agradecimos directa y públicamente. Ofreció asesoría técnica, la que también agradecimos y aceptamos. Hay comunicación frecuente entre ambos gobiernos. Sobran las especulaciones", dijo este martes el viceministro de Relaciones Exteriores (MINREX) Carlos Fernández de Cossío en Twitter.

El lunes Johana Tablada, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del MINREX, dijo que el gobierno cubano pidió ayuda internacional el 6 de agosto y Estados Unidos tomó la decisión de ofrecer asesoría técnica. "Es lo que han ofrecido hasta ahora. No depende de Cuba", dijo.

La funcionaria añadió que existe un acuerdo bilateral firmado durante el gobierno del presidente Barack Obama para coordinar operaciones y combatir derrames en el mar, pero no aplica a desastres en tierra.