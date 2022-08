Trump se niega a declarar sobre sus finanzas ante fiscalía de Nueva York

El expresidente Donald Trump se negó a contestar este miércoles a las preguntas de la fiscal general de Nueva York sobre sus negocios turísticos e inmobiliarios, acogiéndose a la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

"Me negué a responder a las preguntas en virtud de los derechos y privilegios que la Constitución de Estados Unidos otorga a todo ciudadano", dijo Trump en un comunicado, refiriéndose al derecho a no autoinculparse de la Quinta Enmienda, según compartió The New Post.

"Una vez pregunté: 'Si eres inocente, ¿por qué te acoges a la Quinta Enmienda?”, dijo Trump. "Ahora sé la respuesta a esa pregunta. Cuando tu familia, tu empresa y todas las personas de tu órbita se han convertido en el objetivo de una infundada caza de brujas por motivos políticos apoyada por abogados, fiscales y las falsas noticias, no tienes otra opción".

Trump se refería indirectamente a una declaración suya en 2016, cuando dijo en un discurso que solo la mafia se acoge a la Quinta Enmienda.

La Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense establece derechos relacionados con los procedimientos legales y respalda que ningún inividuo será obligado a testificar contra sí mismo en un caso penal.

El exmandatario se presentó en la mañana del miércoles 10 de agosto en las oficinas de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ante quien se rehusó contestar las preguntas de los investigadores.

El abogado de Trump, Ronald Fischetti, dijo que durante el curso del interrogatorio, de aproximadamente cuatro horas, el republicano solo respondió a una pregunta: cuál era su nombre, y luego se acogió a la Quinta Enmienda en el resto de la sesión.

Trump calificó la reunión con la fiscal como “muy profesional” y aseguró tener “una empresa fantástica con grandes activos, muy poca deuda y mucho dinero. Sólo en América!"

En un extenso comunicado compartido posteriormente en la red Truth Social, el expresidente se victimizó apuntando que la fiscal había hecho campaña abiertamente en su contra bajo la premisa de “atrapar y destruir a Trump”.

Captura de pantalla / Truth Social

Repitió que no había hecho nada malo y que después de cinco años de búsqueda los gobiernos federal, estatal y local no habían hallado nada, por lo cual declaraba el caso como una “estafa”.

"James desarrolló una plataforma política e hizo carrera atacándome maliciosamente a mí y a mis negocios antes incluso de ser elegida, o de revisar uno de los millones de páginas de documentos que produjimos voluntariamente", dijo el expresidente.

En su texto, tildó de “renegada” y “fuera de control” a la fiscal y la acusó de usar la investigación en curso como medio para avanzar en su carrera política, además de insistir en que James tenía la mirada puesta en la Torre Trump. Más que una declaración, el pronunciamiento de Trump es un ataque abierto contra la fiscal del estado de Nueva York.

“Letitia James es una política fracasada que se ha confabulado intencionadamente con otros para llevar a cabo esta falsa cruzada de años, que ha desperdiciado innumerables dólares de los contribuyentes, todo en un esfuerzo por apuntalar su carrera política.

Replicó, además, que la escalada contra él concentra esfuerzos y recursos de Nueva York en su “vendetta” mientras la ciudad sufre su peor índice de asesinatos, drogas y delincuencia.

Las difamaciones de Trump sobre la actual administración lo llevaron a decir, incluso, que los fiscales estadounidenses han perdido los límites morales y éticos de la decencia.

Y concluyó alegando que, bajo el consejo de su abogado, unido a todas las “razones” incluidas en su texto, se había negado responder a las preguntas “en virtud de los derechos y privilegios que la Constitución de los Estados Unidos otorga a todo ciudadano.”

Captura de pantalla / Truth Social

La declaración se produjo días después de que el FBI allanara su mansión en Mar-a-Lago, como parte de una investigación criminal sobre los documentos de la Casa Blanca trasladados allí por el expresidente tras su salida de la Casa Blanca.

Trump declaró que la redada del FBI del lunes en su complejo en Palm Beach “borró cualquier duda" sobre su cooperación con las autoridades.

De acuerdo con las fuentes, los hijos del exmandatario, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, comparecieron anteriormente para declarar en la investigación de James sobre la Organización Trump.

James confirma que su oficina tiene pruebas de que la empresa de Trump utilizó valoraciones "fraudulentas o engañosas" de sus edificios, clubes de golf y otros activos para obtener préstamos y exenciones fiscales.

Eric Trump, hijo del expresidente y ejecutivo de la Organización Trump, defendió a su padre en la red social llamando “malvada” a la fiscal james.

"El armamento del sistema legal -todo lo que están viendo- es un esfuerzo coordinado para detener lo que saben que sucederá en 2024", aseguró el hijo.

El Departamento de Justicia también está investigando el papel de Trump en el intento de anular los resultados de las elecciones de 2020 y su culpabilidad en los violentos disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.