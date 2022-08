Opositor cubano arremete contra entrega de pollo a bomberos sobrevivientes de incendio en Matanzas

El opositor cubano Ángel Moya, uno de los presos de la Primavera Negra que optaron por permanecer en Cuba, arremetió este domingo contra la “iniciativa” de entregar paquetes de muslos de pollo a bomberos de Mayabeque sobrevivientes del incendio en la zona industrial de Matanzas.

“¿Cómo calificar esta imagen? No he encontrado el calificativo que expresa lo que siento… Más que una burla, yo no sé cómo pin...ga calificar esas imágenes”, expresó indignado el opositor, víctima de la sistemática represión del régimen contra las Damas de Blanco, de cuya líder, Berta Soler, Moya es esposo.

Captura de pantalla Facebook / Ángel Moya

Bomberos y otros trabajadores de Mayabeque que participaron en la extinción del incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas recibieron como recompensa dos paquetes de pollo obsequiados este sábado por la tienda en MLC La Colosal de Bejucal.

Una publicación del insólito y grotesco hecho en las redes sociales de Tiendas Caribe Mayabeque, fue acompañada de dos fotos en las que los beneficiarios de la donación posaron con gesto mayormente serio y desconcertado junto a una sonriente mujer, al parecer una directiva de la entidad.

El hecho provocó el desconcierto y la irritación de Moya, quien subrayó que “todavía continua el rescate e identificación de los bomberos muertos en la base de supertanqueros de almacenamiento de combustibles de Matanzas”.

El opositor reconoció que los efectivos de este cuerpo “enfrentaron con valor el incendio”, pero se escandalizó al ver que “el régimen comunista de Cuba les paga con una bolsa de muslos de pollo a los sobrevivientes”.

Ante las imágenes, Moya se preguntó “¿cómo se sentirán las madres, esposas, hijos y amigos de los bomberos muertos, que todavía no han identificado?”.

No solo los familiares de las víctimas mortales y desaparecidos. Moya se preguntó también “¿cómo se sentirán las madres, padres, esposas, hijos y amigos de los bomberos sobrevivientes?” al ver esas imágenes.

Para el opositor, la escena describe a la perfección el grado de deshumanización alcanzado por una sociedad sumida en la pobreza y la alienación, en la que un paquete de pollo se convierte en símbolo de gratitud, incluso en momentos intensamente dramáticos como el que se vive con la tragedia del incendio de Matanzas, que proyecta una sombra muy alargada sobre el futuro de Cuba.

“Esa es la Revolución; esa es la conducta del Partido Comunista y así responde la cúpula comunista que dirige el régimen, a la que no le interesa para nada la suerte y la vida de los cubanos”, concluyó Moya.

Entre las decenas de comentarios indignados que generó la publicación, la youtuber española Rosa Martorell opinó que “en el momento en que la recompensa por hacer tu trabajo es esa, te das cuenta de cómo está Cuba”.

“La misma dictadura queda en evidencia con ese tipo de ‘agradecimientos’ al pueblo. No valen ni para disimular el desastre que hay”, concluyó la influencer, muy conocida entre los cubanos desde que dio visibilidad en las redes sociales a la crisis en Cuba tras visitar la isla hace algunas semanas.

“Así los quieren, bien miserables para que se conformen con cualquier migaja”; “Denigrante. Imágenes como esta dan pena. Están diciendo que la vida de ellos vale dos paquetes de pollo”, fueron algunos de los comentarios.

También, en días recientes, un joven rescatista de 18 años, residente en el municipio de Nueva Paz, también en la provincia de Mayabeque, fue recibido en casa por miembros del Partido Comunista de la provincia y por representantes del CDR de su barrio, quienes le hicieron entrega de un pomo de refresco, un litro de aceite y una pequeña bolsa blanca con contenido no detallado.