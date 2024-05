Opositor Ángel Moya denuncia "tratos crueles" infligidos por la Seguridad del Estado

El opositor Ángel Moya Acosta, uno de los presos políticos de la Primavera Negra y destacado activista por los derechos humanos en Cuba, denunció el “trato cruel” sufrido a manos de los represores de la Seguridad del Estado que le impidieron una vez más manifestarse el domingo a favor de la liberación de los presos de conciencia del régimen totalitario.

Los hechos denunciados acontecieron este domingo 5 de mayo, cuando el opositor y su esposa, la líder de las Damas de Blanco, Berta de los Ángeles Soler Fernández, salieron de su vivienda y sede de la organización para manifestarse pacíficamente exigiendo en la calle libertad para los presos políticos.

Como sucede cada domingo desde las históricas protestas del 11J en Cuba, la pareja de opositores volvió a ser detenida por agentes de la Seguridad del Estado que repitieron la patética escena de tapar con un cartel propagandístico la cámara que registra desde el interior de la vivienda su gesto de protesta.

Captura de pantalla Facebook / Ángel Moya Acosta

En una publicación de sus redes sociales, Moya Acosta compartió una foto del agente de la Seguridad del Estado que dirigió el operativo para detenerlos y que impartió las órdenes para que los represores le infligieran métodos de tortura durante su arresto.

“Este de la foto es el esbirro de la Seguridad del Estado que ordenó a los policías de la U/P de Guanabacoa-La Habana trato cruel contra mí. Me lanzaron al piso y me colocaron las esposas metálicas bien apretadas con los brazos en la espalda”, indicó el activista.

Acorde a su relato, al mismo tiempo que esto sucedía, “un esbirro me ponía su rodilla en la columna vertebral, y otro me encorvaba la pierna derecha y suavemente me torcía el tobillo de arriba a abajo y de derecha a izquierda para causarme dolor”.

Además de ello, “los carceleros me negaron el colchón, según dijeron, porque estaba castigado”.

Captura de pantalla Facebook / Ángel Moya Acosta

En otra publicación, Moya Acosta aseguró que la acción represiva le provocó laceraciones e inflamación en una de las muñecas, y mostró fotos como prueba de ello. Sin embargo, una vez en la estación policial de Aguilera, una doctora que le quiso atender se negó a darle “copia del acta de chequeo médico”, por lo cual el opositor rechazó sus servicios.

En un extenso video donde la pareja de opositores explicaron la represión sufrida este domingo, Moya Acosta recordó las amenazas que pesan sobre ellos y que la Seguridad del estado les ha hecho en anteriores detenciones, que incluyen desde golpizas hasta peligros mayores para su integridad física.

Sin embargo, a pesar de ser víctimas recurrentes del “terrorismo de Estado” que practica el régimen cubano, Soler Fernández y Moya Acosta reafirmaron su voluntad de seguir exigiendo la libertad de los presos políticos.