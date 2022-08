Clausuran programa televisivo de popular periodista cubano de Solvisión

El programa televisivo En Directo del telecentro guantanamero Solvisión fue cancelado por la dirección de esa televisora local, según anunció su creador Miguel Reyes Mendoza.

“Por la contingencia energética del país el Consejo de Dirección del Telecentro Solvisión determinó modificar su parrilla de programación”, escribió Reyes desde su página de Facebook Miguel Noticias, la cual cuenta con más de 42 mil seguidores.

Reyes afirmó que, según le dijeron los directivos, la salida de En Directo, un programa que se ocupaba de canalizar quejas ciudadanas, de la parrilla de programación del telecentro será hasta nuevo aviso.

“Por consiguiente sus inquietudes, preocupaciones e informaciones de opinión dejan de contar con un espacio fijo en la transmisión televisiva, pero buscarán alternativas para que reciban la información directa”, lamentó el periodista.

El periodista comentó que En Directo será sustituido por “un nuevo proyecto de nombre Junto al pueblo, que abordará temas parecidos con un enfoque informativo y se transmitirá todos los días, de lunes a viernes en horario de 4:30-5:30 pm”.

“Lamento ser yo quien transmita a los seguidores esta decisión y espero, como ustedes, que se resuelva la contingencia y que En Directo vuelva a la parrilla habitual de la programación guantanamera”, agregó.

Miguel Reyes comunicó a sus seguidores que, a través de su blog en Facebook Miguel Noticias, “creado en otro contexto y con otros super objetivos, les mantendrá actualizado sobre algunas preocupaciones” que abordaba en el programa.

Muchos de los seguidores de Reyes lamentaron la decisión que achacaron al hecho de que el programa resultaba incómodo para los dirigentes de la provincia.

“Si me preguntan diré que a los jefes de la provincia no les acomoda tu buen trabajo. Porque los ponías nerviosos frente al pueblo. No obstante, creo que como ciudadanos tenemos derecho a que se nos den respuestas concretas a nuestras inquietudes. Y que se valore bien la opción de sacar de la parrilla otro programa”, comentó el usuario José Miguel Baños Ortega.

“Será por la contingencia energética o porque no le conviene a los directivos que tienen que rendir cuentas ante el pueblo. Dónde quedan las quejas y reclamos de la población. Solvisión debía revisar su parrilla de programación y no eliminar el programa que más espera la población guantanamera”, cuestionó la usuaria Gisela Gilbert.

“La salida de tu programa no tiene que ver nada con la contingencia, te sacaron porque tú eres el que más cojones tienes para defender la verdad en cualquier momento, te proponen una misión, otra cosa para sacarte del escenario, tú eres el más crítico de todos los periodistas que jamás GTMO ha tenido”, consideró el usuario Osmany Legrá.

La censura en los medios oficiales cubanos resulta habitual. Muchos programas que se han vuelto “incómodos” o figuras públicas que han mostrado una actitud crítica en las redes sociales han terminado por perder sus espacios en la televisión.

Hace unos días, el actor cubano Ulyk Anello dio a conocer que no estará más en el dramatizado policíaco Tras la huella porque fue sancionado en la Televisión Cubana tras conceder una entrevista a un periodista de Miami y poner una flor blanca como foto de perfil en sus redes sociales.

“A ver, para todos mis seguidores y para los que les pregunten, no estoy más en Tras la Huella porque me vetaron, sancionaron, lista negra, por conceder una entrevista a un periodista de Miami y por poner una flor blanca en el perfil de Facebook e Instagram”, aclaró en actor en una reciente publicación en Facebook.

“Les agradecería no me toquen más el tema. Gracias, lindo día a todos”, finalizó el actor, que precisó que no quiere ofrecer otros detalles sobre lo sucedido.

Tras el anuncio, decenas de internautas han mostrado rechazo ante la actitud del ICRT.

“Lo más duro es que no quitó la flor blanca”, celebró un internauta en alusión a que la flor blanca que actor puso como foto de perfil el 15 de noviembre de 2021, fecha en que fue convocada una fallida manifestación en la isla.

“Otra raya más para el tigre. Nos ha pasado a muchos. Los que ‘dirigen’ y deciden son coyunturales, pasarán, así de simple, y nadie podrá estar ‘Tras las Huellas’ de ellos, pues no dejarán”, refirió el también actor Erdwin Fernández, radicado desde enero en Miami.