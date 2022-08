Dólar alcanza los 130 pesos en el mercado informal cubano

Dólar y pesos cubanos Foto © CiberCuba

El precio del dólar alcanzó este sábado los 130 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal de la isla, según el monitoreo sobre el valor de las divisas extranjeras que hace diariamente el medio independiente El Toque.

Los datos indican que la moneda estadounidense, así como el euro y la Moneda Libremente Convertible (MLC) llegaron a los 130 pesos a la venta, y se mantienen al alza.

La cifra de 130 pesos (que representa un récord en el precio de la moneda extranjera desde la implementación en enero de 2021 de la llamada Tarea Ordenamiento) se alcanza justo cuando se cumplen este 13 de agosto 29 años de que el dólar comenzara a circular oficialmente en Cuba, en coincidencia con el cumpleaños del dictador Fidel Castro.

A la compra el dólar y el euro se cotizan a 127 pesos, mientras que el MLC mantiene un valor unitario de 130 pesos para ambas operaciones (compra y venta).

La semana pasada el gobierno de Cuba impuso una tasa de cambio del dólar de 1x120 pesos cubanos, en un primer paso para establecer su "nuevo mercado cambiario", en el que permitió la compra de divisas en sus instituciones bancarias, pero no abrió la venta de estas a la población.

Tampoco dieron la oportunidad a los cubanos de convertir sus dólares o euros en MLC, porque según el ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil, "es imposible operar con esa moneda en las transacciones internacionales".

Las medidas económicas aprobadas generaron mucha polémica en las redes sociales y un gran descontento en la población. En definitiva, han ocasionado un alza en el precio de las monedas en el mercado cambiario informal.

El 20 de julio, dos semanas antes de que el Estado informara su tasa de cambio, El Toque confirmó que el dólar estaba a 1x118 CUP. Este valor se consideró entonces un récord desde enero de 2021. El euro estaba para esas fechas a 123.25 CUP y la MLC a 124 pesos.

Tasa de cambio en el mercado informal según El Toque

La tendencia al alza confirma los peores pronósticos de los economistas, quienes advirtieron que las medidas del régimen cubano habían devaluado el peso cubano hasta cinco veces su valor.

El reconocido economista Javier Pérez Capdevila cuestionó ¿qué problema se resuelve con que el Estado compre dólares que no puede utilizar?

"El dólar que el estado compra declara que no lo puede usar, lo que implica que ese dinero no se pone en circulación, y se convierte en un activo que no proporciona ningún tipo de flujo de caja, provocando disminución en el consumo, ralentizando la economía porque hay menor circulación del dinero y no hay inversiones, dado que el objetivo es guardar ese dinero en efectivo, pero sin hacer nada con él en principio", señaló en un post de Facebook en el que mencionó algunos de los efectos de la nueva regulación.

El economista añadió que este acaparamiento de USD por parte del gobierno de la isla, junto a la inflación global, repercute directamente en el poder adquisitivo del país a nivel internacional, lo cual resulta además contradictorio, porque la isla no debe poder realizar operaciones económicas en esa moneda.

La tasa que muestra El Toque es representativa del mercado informal y muestra valores de referencia. Ese portal de noticias explica que estos son calculados a partir de la mediana de los números escritos en anuncios de compra y venta de divisas en grupos de redes sociales y sitios de clasificados. Para saber la variación de los valores comparan los mensajes de las últimas 24 horas antes del momento de cierre de la información, con los valores de su día previo.