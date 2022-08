Reconocido economista sobre mercado cambiario: La medida devaluó en cinco veces al peso cubano

El reconocido economista Javier Pérez Capdevila dijo que las nuevas medidas del gobierno sobre el mercado cambiario había devaluado el peso cubano por hasta cinco veces su valor, por lo que no encontraba lógica ni respuesta a la interrogante ¿qué problema se resuelve con que el Estado compre dólares que no puede utilizar?

“El dólar que el estado compra declara que no lo puede usar, lo que implica que ese dinero no se pone en circulación, y se convierte en un activo que no proporciona ningún tipo de flujo de caja, provocando disminución en el consumo, ralentizando la economía porque hay menor circulación del dinero y no hay inversiones, dado que el objetivo es guardar ese dinero en efectivo, pero sin hacer nada con él en principio”, señaló Pérez Capdevila en un post de Facebook en el que listó algunos de los efectos de la nueva regulación.

Facebook/ Javier Pérez Capdevila

El economista añadió que este acaparamiento de USD por parte del gobierno de la isla, junto a la inflación global, repercute directamente en el poder adquisitivo del país a nivel internacional, lo cual resulta además contradictorio, porque la isla no debe poder realizar operaciones económicas en esa moneda.

Si nos recargan desde el extranjero nuestra cuenta nauta o el celular con 20 dólares, deben ponernos 2 400 CUP en Internet o en el teléfono ¿LO HARÁN?, cuestionó el especialista en su publicación y advirtió que los salarios también “bajaron exactamente cinco veces, es decir, un salario de 6,000 pesos que equivalía a 250 dólares, ahora equivale a 50 dólares”.

Pérez Capdevila opinó que la decisión de las autoridades castristas solo favorece a quienes revenden dólares en el mercado negro, porque la nueva tasa de 1 USD por 120 pesos cubanos, propone un costo mínimo que en estos intercambios informales podrían superar los 150CUP.

“Cuando un familiar o amigo del extranjero te envía o te compra algo por valor de 100 dólares, ha gastado mucho más que nuestro salario de un mes y en la mayoría de los casos más del doble. Es decir, tu familiar o amigo sin tú reportarle nada más que tu amor te paga más que lo que te paga el estado por trabajar”, añadió el economista en su post.

El 3 de agosto último el gobierno cubano fijó la tasa de cambio para la compra de divisas a la población en 120 pesos cubanos por un dólar. Marta Sabina Wilson González, ministra presidente del Banco Central de Cuba, dijo que al aplicar el margen comercial bancario (un impuesto del 8%) la tasa quedará en 1x110.40 pesos e insistió en que esta no se mantendrá estática.

El anuncio desató una ola inmediata de críticas por parte de la población. "¡Qué falta de respeto!", es el comentario que más repiten los cubanos a través de las redes sociales."¿Pero esa tarifa de 120 pesos no era la que ellos mismos decían que era la bolsa negra denigrante y delincuente? ¿Y por qué el pueblo tendría que vender el USD que manda la familia, al gobierno y la banca cubana? Si ellos no me garantizan inmediatamente la venta... ¡Ya saben la venta cuando llegue! ¿A cuánto será?", argumentó un internauta

No obstante, los turistas que visitan la isla fueron beneficiados por la medida y se convirtieron en los clientes mayoritarios de los bancos y casas de cambio (CADECA) en La Habana, dispuestos a venderle dólares y otras monedas foráneas al estado cubano.