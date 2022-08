Luis Silva al gobierno cubano: "Acaben de abrir la llave de paso completa"

El popular humorista Luis Silva instó al Gobierno cubano a una apertura económica total y a dejar de abrir la llave de paso “buchito a buchito”.

“Abren un poquito la llave de paso. No les funciona, la abren otro poquito. Sigue sin funcionar, dale otro poquito a la llave. En eso llevamos años”, indicó el actor en el apartado comentarios de una publicación en Facebook sobre el tema en la que puso el ejemplo de lo sucedido con los restaurantes privados.

“Cuando aprobaron los paladares, 12 sillitas. Pasó un tiempo, vamos a dejar que tengan unas cuantas más. Pasaron años, dejamos que tengan las que quieran”, observó el comediante.

“Todo lo abren de buchito en buchito. Acaben de abrir la llave de paso completa”, sentenció el artista cuyo razonamiento corre como la pólvora en redes sociales en las últimas horas porque resume el sentir de muchos cubanos.

El actor que interpreta al personaje de "Pánfilo" en el programa humorístico Vivir del Cuento hizo la sugerente observación tras el anuncio de un paquete de medidas con las que el régimen pretende abrir el comercio mayorista y minorista del país a inversores extranjeros, en un intento por rebasar la acuciante escasez de alimentos y otros productos básicos de los últimos años.

Sin embargo, lo hace manteniendo unos límites que muchos estiman que continúa lastrando la verdadera solución de los muchos problemas que aquejan al país.

“Al monopolio del comercio exterior no hemos renunciado ni renunciaremos", admitió en la Mesa Redonda la viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresita González; espacio en el que también recalcó que en Cuba “tiene que primar un mercado estatal”.

Según el complicado paquete de medidas anunciado se autoriza la importación y exportación de manera directa "a determinados actores económicos no estatales de la economía"; se les autoriza a quienes generen bienes y servicios para la exportación y comenzarán por las que exporten servicios informáticos.

Tambén se autoriza a realizar comercio exterior a los negocios privados que logren comercializar "a mejores precios para la población".

Para el comercio minorista se autoriza la inversión extranjera a través de la constitución de empresas mixtas, pero "se priorizarán países y socios que se han mantenido en Cuba, a pesar de las dificultades", aclaró el Gobierno.

Por otra parte se da luz verde a la participación de empresas de capital 100 por ciento extranjero para el comercio mayorista, que serán sometidas a una “evaluación” para que respondan a las necesidades del país.

No es la primera vez que Luis Silva lanza un dardo al Gobierno cubano, en octubre del pasado año, reaccionó a una información de Marino Murillo Jorge, el entonces jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de la impopular Tarea Ordenamiento en el país.

"Ese ordenamiento ha sido como tres pandemias más para la familia cubana", aseguró el actor en la sección de comentarios de una publicación de Cubadebate.

"Este compañero nunca explicó en las mesas redondas que la gente no iba a poder tomarse ni un refresco. Nunca dijo que los fumadores no iban a tener cigarros (ojo, no fumo), nunca nos advirtió a cuánto se iba a poner la carne de cerdo", detalló el intérprete de Pánfilo, quien también criticó también la eliminación de la doble moneda, y pidió a Murillo que aclarara cuándo los cubanos verían los resultados de lo que ha hecho el gobierno.