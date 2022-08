Cubana denuncia a Empresa de Seguro Nacional por abandono de su madre tras accidente cerebrovascular

La hija de una doctora cubana, cliente de la Empresa de Seguro Nacional (ESEN) denunció el incumplimiento de lo pactado en la póliza del seguro de vida de su madre, tras un accidente cerebrovascular que la incapacitó de forma permanente.

“Mi mamá, médico de profesión, paga un seguro de vida desde el año 2007. En septiembre de 2021 sufrió un accidente cerebrovascular, del cual quedó incapacitada de forma permanente, con un certificado de comisión médica que lo avala”, explicó Yoana Pérez Marsall en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Yoana Pérez Marsall

Después de 6 días de hospitalización, la hija entregó el resumen de la historia clínica a la agente de seguro que le atiende en el municipio habanero de Marianao. “Ahí comienza mi calvario”, lamentó Pérez Marsall.

“Hasta el día de hoy he entregado cuantos papeles la agente me ha pedido; he ido al archivo del hospital a solicitar su historia clínica, porque no le basta el resumen de historia clínica, y los resúmenes de rehabilitación durante 4 meses”, relató.

Sin embargo, luego de haber reunido toda la documentación requerida, la empresa siguió indagando en el caso de su madre, con la intención de saber si su madre “tenía la presión alta en el momento del ingreso”.

“Si la presión estaba alta o normal, ¿varía la incapacidad permanente que tiene mi mamá en su lado izquierdo, que era su mano principal?”, preguntó la hija de la beneficiaria del seguro de ESEN.

“Según leo en el contrato, ‘incapacidad permanente’ es la pérdida de por vida de la capacidad funcional de alguno de los miembros u órganos del cuerpo provocadas por accidentes vasculares encefálicos”, describió.

La denunciante afirmó poseer toda la documentación aportada y recibida. “Nadie del seguro ha visitado a mi mamá, ni la compañera agente que me atiende me ha cobrado más la cuota del seguro… no sé por qué”, dijo la hija de la afectada.

“Acuérdense que mi mamá es jubilada e incapacitada, y está solamente reclamando un dinero que es suyo, porque lo ha abonado al seguro de vida durante 15 años ininterrumpidos. No está pidiendo ayuda de nadie y se siente engañada… Una persona que tiene que estar tranquila”, reclamó en una publicación a la que recurrió “después de haber agotado todos los recursos”.

La ESEN forma parte del Grupo Empresarial Caudal, perteneciente al Ministerio de Finanzas y Precios. Según el sitio web de la empresa, la ESEN ofrece seguros para personas naturales, entre los que entran los “seguro de vida” y que cubren la necesidad económica que se produce ante el fallecimiento de una persona cuyos ingresos personales son determinantes en la economía familiar.

Según publicita, el seguro de vida cubre los siguientes riesgos que se derivan de la muerte del asegurado, por su incapacidad permanente total o parcial, por incapacidad temporal y por gastos farmacéuticos.

En el caso de los seguros de cobertura por su incapacidad permanente total o parcial, “se cubren aquellas sufridas por el asegurado como consecuencia de accidentes, enfermedades cardiovasculares, vasculares encefálicas, diabetes y cáncer; siempre que la incapacidad se manifieste dentro de los 12 meses posteriores al diagnóstico de la enfermedad o del accidente”.

“Sigo esperando respuesta de una queja hecha a la Empresa de Seguro Nacional”, concluyó la hija de una doctora cubana que se siente estafada por una empresa estatal que vende pólizas que, según ella, no honra los términos de los contratos que firma con sus clientes.

En 2017 se conocía la noticia de ESEN pagó desde enero hasta agosto de ese año más de 990.000 pesos cubanos (unos 39.600 dólares) por incapacidad permanente a 63 avileños, a una media de 628 dólares por cabeza. Además, abonó 1.919.000 CUP (unos 76.760 dólares) a beneficiarios por riesgo de muerte.

Un año después trascendía la información de que el 88 por ciento del dinero que pagaba ESEN en Ciego de Ávila se destinaba a resarcir pérdidas en la agricultura.

Según la Agencia Cubana de Noticias (ACN), "el seguro es una forma de transferencia de riesgos mediante la cual el asegurado se hace acreedor, a partir del pago de una remuneración relativamente pequeña (la prima), de una prestación mucho mayor que habrá de satisfacerle la aseguradora en caso de un siniestro, y ello incluye muerte, gastos médicos, incapacidades, incendios, choques, robo y plagas, entre otros".

"La presencia del seguro en Cuba en la actualidad resulta insuficiente, pues según cifras recientes, solo alcanza al 25 por ciento del mercado potencial en el territorio, lo cual devela escasa percepción de riesgo en la población y poca cultura al respecto", indicó la ACN en junio de 2021.

Creada en 1978, la empresa "tiene entre sus propósitos desarrollar operaciones de seguros y reaseguros a personas naturales y jurídicas cubanas y extranjeras, así como realizar actividades preparatorias y complementarias al seguro, dirigidas a la evaluación de riesgos y prevención de daños".