Las fotos más románticas de Osmani García y Laura en la isla Santorini

Osmani García y Laura continúan disfrutando de su primer viaje de recién casados como dos tortolitos y en un lugar de ensueño.

Aunque la parada de ambos en la isla Santorini, en Grecia, es solo un descanso en medio de la gira del reguetonero por Italia, esta podría estar siendo una luna de miel espectacular para el matrimonio.

El artista agradeció en Instagram a todos los que hicieron posible unos días tan maravillosos en esta parte del mundo.

“Santorini agradecidos Laura y yo eternamente por los días más extraordinarios de nuestras vidas”, escribió Osmani.

Sin embargo, lo que dejó con la boca abierta a sus seguidores en la red social fueron las fotos que compartió el Chiquitico de Cuba junto a su esposa.

“Los mejores de la isla vistieron a la Reina mía haciéndome la persona más dichosa del Universo. Gracias a Dios por poner en mi vida como mi esposa y frente a mis ojos a la persona más hermosa de toda mi realidad desde que vine al mundo”, fueron las palabras con que acompañó las imágenes.

En las fotos Laura luce unos espectaculares vestidos de enormes colas en distintos colores. De fondo, los paisajes de Santorini, mientras la pareja se muestra más enamorada que nunca.

Osmani no perdió la oportunidad para agradecer a Santorini Dress por las maravillosas fotos. No obstante, aseguró que lo mejor de ellas no son la isla ni los vestidos: “Eres tú mi reina. Hasta el Sol celoso se escondió a tu llegada. Te amo Laura”.

A inicios de agosto el reguetonero inició su gira por varias ciudades de Italia entre ellas la capital del país, Calabria y Nápoles, y por supuesto no se perdieron la oportunidad de visitar el Coliseo de Roma.

En Grecia, la pareja también estuvo en la Acrópolis de Atenas y el Partenón antes de emprender camino a Santorini.

Osmani García y Laura se casaron por lo civil a finales de julio y compartieron con sus fans que el próximo año realizarán la boda por la iglesia, cuando los padres del cantante estén en Miami.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.