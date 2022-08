Doctora cubana reacciona al mercado cambiario: "No puedo vivir con un mínimo de decoro con 49 dólares"

La doctora cubana Alina Arcos Fernández-Britto envió un mensaje al gobierno castrista, en el que mostró su indignación por la creación de un mercado cambiario para compraventa de divisas, que en su opinión, "hará nuestra subsistencia todavía más miserable de lo que ahora es".

Alina, médico con dos especialidades, máster y con más de 30 años de trabajo, percibirá un salario equivalente a 49 dólares mensuales, luego de que el régimen abriera un nuevo mercado cambiario para la compraventa de divisas a la población, mientras el dólar estadounidense sigue subiendo en el sector informal.

"De esta forma yo, como la inmensa mayoría de los trabajadores estatales, en el denominado Estado socialista de derecho, soy víctima de una especie de esclavitud asalariada", afirmó en su Facebook.

La doctora señaló que ni ella ni su familia reciben divisas del exterior, viven de sus sueldos, que deberían ser suficientes para llevar una vida digna, pero que gracias a la política económica del gobierno, los deja en condición de penuria.

"No puedo vivir con un mínimo de decoro, con 49 dólares mensuales (o su equivalente)", dijo la galena, quien precisó que esa cifra no basta para cubrir los gastos de electricidad, agua, gas y teléfono; las medicinas, que muchas veces solo se encuentran en el mercado negro; el transporte y los alimentos, "que están a precios cada vez más astronómicos, porque la inflación pasó de 'predecible' a incontrolable".

"Y yo le pregunto al Partido/Gobierno/Estado: Si no puedo vivir dignamente con los 49 dólares que me pagan por mi trabajo y no recibo remesas del exterior para llenar sus arcas, ¿qué se supone que debo hacer? Es una pregunta realista y razonable que deberían responder. Dudo que puedan", cuestionó.

Arcos Fernández-Britto, quien labora en el Hospital Calixto García de La Habana, aseguró que no apoya al gobierno cubano y que si tuviera una vía legal y pacífica para intentar cambiarlo la utilizaría.

"Si al igual que yo (y contrario a lo que pregonan los que ostentan el poder), la mayoría de los ciudadanos quisieran también cambiarlo, ¿podrían hacerlo por vías legales y pacíficas? La respuesta es NO. Entonces, ¿cuál es la opción que nos queda/dejan?", cuestionó.

"¿Esto significa que queremos revertir el orden constitucional? No. Gobierno no es sinónimo de Constitución", subrayó.

Por último, la doctora reveló que en 2019 votó No a la aprobación de la Carta Magna, porque supuso que sería una farsa, como ha resultado ser hasta ahora.

También aclaró que no está en contra del Partido Comunista, sino en desacuerdo con que sea el único, y que esté por encima de la Asamblea Nacional y de la propia Constitución.

"Si a esa Constitución la preside, como ley primera y fundamental 'el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre', la decisión del gobierno de Cuba de implementar la nueva tasa cambiaria, obligando a sus ciudadanos a subsistir en una especie de esclavitud moderna, evidencia que son Ellos y no Nosotros los que violan, irrespetan, incumplen y manipulan los principios y derechos constitucionales", dijo.

"La aplicación de dicha medida es abiertamente denigrante y lesiva a la dignidad del pueblo cubano. En consecuencia, es ilegal e inconstitucional", reafirmó.

El gobierno cubano fijó el pasado 4 de agosto una nueva tasa de cambio para la compra de divisas a la población en 120 pesos cubanos por un dólar, cifra casi idéntica a la que se maneja informalmente en el país.

Según la ministra presidente del Banco Central, la medida permite trabajar con todas las divisas, "incluyendo los dólares en efectivo".

El miércoles, tras casi dos semanas de la entrada en vigor de la disposición, las autoridades aseguraron que la afluencia del pueblo a las entidades bancarias para vender dólares ha sido "significativa".

"La afluencia de público en el banco ha sido significativa, fundamentalmente de turistas que ahora sienten mayor seguridad para cambiar sus divisas y reciben mejor oferta de tasa que en el mercado informal", comentó Javier Camejo Antolín, director de la sucursal 262, de La Habana.