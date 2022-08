Srta Dayana pone fecha al estreno de su colaboración con Álvaro Torres

Srta Dayana anunció finalmente la fecha de estreno de su colaboración con el cantautor y compositor salvadoreño Álvaro Torres.

Se trata de uno de los éxitos más famosos del artista, “Te va a doler”, cuya versión llegará el próximo 25 de agosto, ahora junto a la cantante cubana.

Desde que a principios de julio los cantantes anunciaron esta colaboración, los seguidores de ambos han estado a la espera del lanzamiento.

“¿Están listos para esta bomba? 25 de agosto se paralizan las redes a las 12 del mediodía. Esta vez junto al último romántico, el maestro Álvaro Torres”, escribió Srta Dayana en su perfil de Instagram.

“Mis románticos favoritos, muy pronto junto a la talentosa Srta Dayana, 'Te Va A Doler' (Remix)”, escribió también Álvaro en la red social.

Junto al anuncio, la artista compartió un adelanto del videoclip del tema en el que se ve a Álvaro Torres junto al piano interpretando la canción y a Srta Dayana al micrófono.

“Te va a doler” mezclará el estilo musical del salvadoreño que tanto gusta al público cubano y el ritmo de Srta Dayana.

“Pocas veces yo he tenido featurings con colegas, y esta vez me presentaron un proyecto bien bonito con una de mis canciones. Lo escuché, me enamoré y me gustó muchísimo y decidí participar”, dijo Álvaro Torres en el momento en que grababan la canción.

A juicio del salvadoreño, algo muy especial es “trabajar con gente talentosa pero tan humilde, porque saben lo que hacen, aman hacerlo y lo disfrutan”.

Durante la grabación de “Te va a doler”, Álvaro Torres dedicó un fragmento de otro de sus éxitos, “Chiquita mía”, a la pequeña Victoria, hija de Srta Dayana.

Ese “angelito de sonrisa fácil”, como la caracterizó Álvaro, cumplió a finales de julio sus seis meses de vida, pero no se pierde ninguno de los momentos de la carrera de su mamá.

