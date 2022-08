Aparatoso incendio de motorina en Santiago de Cuba

La batería de una motorina eléctrica explotó y provocó un incendio en un apartamento del reparto Abel Santamaría, en la oriental provincia de Santiago de Cuba.

Las imágenes del siniestro las compartió un usuario en el grupo público de Facebook 360 Santiago de Cuba Compra Venta. Se puede ver las llamas de fuego y las personas mirando atónitas lo que ocurre.

Incendio de moto eléctrica en Santiago de Cuba

El incendio generó gran columna de humo que ascendió manchando de negro las paredes de la zona común del edificio, concretamente en la escalera. Por el momento se desconoce si en el siniestro alguna persona resultó herida.

En los comentarios a la publicación los usuarios cubanos dejaron miles de interacciones y cientos de mensajes de apoyo a los damnificados por el incendio. También una persona recordó que estos accidentes a veces son causados por manipular las baterías de las motos eléctricas.

Incendio de moto eléctrica en Santiago de Cuba

"La electricidad es el futuro, lo que pasa con esto es que como cubanos al fin, vivimos del invento y por no parar la moto unos días o por no comprar una batería nueva una vez que está presentando problemas, se ponen a eliminar el BMS de la batería o lo puentean u otro de los disímiles inventos para exprimir a fondo la batería de la moto. No queremos entender que este es el combustible de estas moticos (la batería). Moraleja: batería sin inventos esa es la solución", dijo un usuario.

A finales de julio una familia de La Habana sufrió un aparatoso incendio en su casa provocado por la batería de una motorina. Nadie resultó herido pero perdieron la mayoría de sus cosas materiales.

"Viví horas súper feas y, como tengo muchas amistades que guardan la moto eléctrica dentro de la casa, quiero recomendarles que extremen los cuidados, evitando poner la moto cerca de la única salida que tengan en la casa, que duerman con las llaves en su mesita de noche, porque, en cuestiones de pocos minutos, la casa puede volverse una bola de humo, que te impide ver hasta tu propia mano", contó el damnificado.

Unas semanas antes dos motorinas eléctricas se incendiaron en el parqueo del Hospital Provincial “Vladimir Ilich Lenin” de Holguín. No se reportaron heridos ni fallecidos en el incidente. Un video mostró cómo las llamas consumieron completamente ambos vehículos.