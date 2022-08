Gobierno de Camagüey da marcha atrás y pospone aplicación de nuevo plan de apagones

El gobierno de Camagüey, que ha vivido tensas jornadas tras las masivas protestas que en los últimos días han sacudido al municipio de Nuevitas, anunció este domingo que pospone la puesta en práctica del nuevo cronograma de apagones en esa provincia, y anunció que de momento se mantiene la rotación que ya estaba vigente.

"A partir de las condiciones del Sistema Electroenergético Nacional y teniendo en cuenta opiniones de la población y sectores productivos, se pospone el cronograma de afectaciones al servicio eléctrico que se implementaría desde la tarde noche de este domingo", indicó el gobierno provincial en Facebook.

La nota añade que "en entrevista a Radio Cadena Agramonte, Denis Martínez Recio, director técnico de la Empresa Eléctrica de Camagüey, explicó que se mantiene la rotación que estaba vigente desde hace ya varias jornadas".

Según lo anunciado, los horarios de retirada del servicio se mantienen en el rango de 11 pm a 5 am, de 5 am a 11 am, de 11 am a 5 pm, y de 5 pm a 11 pm.

La provincia se divide en dos bloques: el 1, correspondiente al municipio cabecera; y el 2, que abarca al resto de los territorios.

La publicación -que no ofrece otros detalles sobre los motivos que han llevado a la marcha atrás de lo previsto- concluye que "esta programación pudiera sufrir variaciones en dependencia de las condiciones del Sistema Electroenergético Nacional".

(Fuente: Captura de Facebook/Gobierno Provincial del Poder Popular de Camagüey)

La nueva distribución -que de momento ha sido suspendida- estaba diseñada en cuatro bloques, con rotación en binomios de manera alterna (B1- B3 y B2 - B4) durante las 24 horas del día; fraccionadas en cinco horarios de: 11:00pm a 5:00am, 5:00am a 11:00 am, 11:00am a 2:00pm, 2:00pm a 7:00pm y 7:00pm a 11:00pm.

Con ese nuevo cronograma las autoridades de la provincia aumentaban la frecuencia de los apagones, pero disminuía la duración de los cortes de fluido eléctrico en un intento de contener el malestar ciudadano que ha ebullido en los últimos tiempos.

Según lo indicado previamente, el plan tenía el objetivo de "equilibrar la indisponibilidad electro energética de manera general, en todos los circuitos", aunque advertía que cuando la demanda se incrementara y aumentara el déficit en el territorio, sería necesario aumentar la afectación.

En una clara alusión a las protestas, el comunicado gubernamental pedía "unidad y comprensión" por parte del pueblo, y aludía a "una compleja, tensa y difícil situación con la generación en unidades térmicas de las centrales y distribuida".

En los últimos días el municipio Nuevitas protagonizó dos protestas contra el gobierno marcadas por represión policial y por violentas detenciones.