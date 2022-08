Gobierno de Camagüey modifica plan de apagones tras masivas protestas en Nuevitas

El gobierno de Camagüey modificó el cronograma de apagones en esa provincia tras las masivas protestas que en los últimos dos días han sacudido al municipio de Nuevitas.

La nueva distribución está diseñada en cuatro bloques, que rotarán en binomios de manera alterna (B1- B3 y B2 - B4) durante las 24 horas del día, fraccionadas en cinco horarios de: 11:00pm a 5:00am, 5:00am a 11:00am, 11:00am a 2:00pm, 2:00pm a 7:00pm y 7:00pm a 11:00pm, informó el Gobierno Provincial del Poder Popular en Camagüey en Facebook.

Con este nuevo cronograma, las autoridades de esa provincia incrementan la frecuencia de los apagones, pero disminuyen la duración, en un intento de contener el malestar ciudadano que ha ebullido en los últimos tiempos.

Según afirman, tiene el objetivo “de equilibrar la indisponibilidad electro energética de manera general, en todos los circuitos y “comenzará a implementarse a partir de mañana domingo, de 7:00 pm a 11:00 pm con la rotación de los bloques 2 y 4 y sucesivamente continuará la programación”.

Sin embargo, advierten que “cuando la demanda incremente y aumente igualmente el déficit en el territorio, va a ser necesario afectar el primer bloque ubicado en el posterior horario”.

En una clara alusión a las protestas, el comunicado gubernamental pide “la unidad y comprensión de toda nuestra población” pues “como reiteradamente ha sido explicado, la dirección del país y la provincia no desea de manera intencional indisponer al pueblo con los apagones, sino que objetivamente se tiene una compleja, tensa y difícil situación con la generación en unidades térmicas de las centrales y distribuida”.

El post de la Asamblea del Poder Popular camagüeyana cuenta con cientos de reacciones y comentarios, en su inmensa mayoría adversos, de cubanos que muestran su malestar y exigen se solucione la situación.

“Acaben de entender uds y la dirección de país –como le llaman– que eso no es un problema que la gente tiene que entender –y mucho menos por tiempo indefinido–, ese es un problema que uds ‼️TIENEN QUE RESOLVER ‼️ Y RESOLVER YA‼️”, opina una usuaria.

“Dan asco las explicaciones, el gobierno nos trata como animales. Y hay que entender qué cosa qué solo queremos vivir como personas. Ya no hay esperanza de vida en este país el joven solo piensa en emigrar para poder ayudar a la familia. Es triste la realidad que sufrimos los cubanos, esto no es vida. Estamos peor que en el periodo especial. Es triste no poder darle unas vacaciones merecidas a nuestros hijos y nos piden resistir ... resistir qué cosa”, lamenta otra.

Esta madrugada, la policía cubana reprimió una protesta contra el gobierno en Nuevitas, provincia Camagüey, que desde hace varias semanas sufre apagones de hasta 18 horas cada día.

Es la segunda noche de protestas en Nuevitas. La represión policial se transmitió en directo por las redes sociales. Los reportes indican que los altercados ocurrieron sobre las dos de la mañana, hora de Cuba, pero la manifestación se inició en la noche del 19 de agosto.

En las denuncias las personas aseguran que la policía golpeó a menores que estaban con sus padres en la manifestación pacífica.

Esta mañana, por su parte, fuerzas de la Seguridad del Estado y la policía desataron la persecución a participantes en las protestas pacíficas.

Un video llegado a la redacción de CiberCuba e igualmente compartido en Facebook muestra a un joven pedir ayuda tras ser citado por las fuerzas represivas. Su nombre es Fray Claro Valladares y pide apoyo al pueblo nuevitero ante el acoso institucional.

“Estamos en la casa, aquí, que nos vamos todo el mundo para la policía. La policía me vino a buscar, la Seguridad. Yo ayer luché por el pueblo y me boté por el pueblo. Ahora ustedes apóyenme a mí. Que baje todo el mundo para la policía. Por favor, compartan esto. La seguridad vino a buscarme aquí en una pila de motos”, suplicó.

Otra usuaria también denunció el acoso de uniformados, en este caso, del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI). “Acaban de venir dos mujeres del DTI a citarme para la Seguridad del Estado”, advirtió. La joven había filmado la violencia policial contra manifestantes durante la protesta.

Su cámara captó además la golpiza a menores de edad -una de ellas de apenas 11 años de edad- por parte de la policía, a quienes pedía que se detuvieran con gritos de “esos son niños”.

Luego de la primera noche de protestas, el gobierno había recurrido a trabajadores en ómnibus de turismo para “responder” y organizó un acto de repudio al estilo de los años 80. Todo para dar una falsa imagen de apoyo al régimen.