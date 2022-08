Inicia venta de divisas en Cadecas de Cuba con presencia policial

La venta de divisas por parte del gobierno cubano a la población comenzó este martes con presencia policial en las casas de cambio, conocidas popularmente como Cadecas.

Reportes de la prensa oficialista aseguran que el proceso comenzó desde horas tempranas y se desarrolla con organización.

"Llegué a las 8:00 am a la Cadeca y cogí el 64, todo parece estar organizado, seguro todo el mundo no compra los 100 dólares y más personas pueden comprar. Espero que haya disponibilidad de euros, es lo que se puede poner en tarjeta", dijo una usuaria a la periodista Lorena Chavéz Fernández, de la Agencia Cubana de Noticias.

Este martes comenzó la venta de divisas en las unidades del sistema bancario nacional, tras el anuncio hecho por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en la televisiva Mesa Redonda.

Las imágenes tomadas en la Cadeca de 23 y J, en el Vedado capitalino, muestran una fila de algo más de una decena de personas esperando para entrar al local.

En la Casa de Cambio de la calle 42 esquina a 21, en el municipio de Playa, la subdirectora Sandra Castro Peñalver explicó que disponen de euros y dólares para vender.

"Hasta el momento se repartieron 91 turnos y en dependencia de la disponibilidad de divisa se podrán repartir más. El servicio es de 8:30 am a 4:00 pm, de lunes a viernes. Los sábados de 8:30 am a 11:30 am", detalló la directiva, en declaraciones a la reportera Chavéz Fernández.

En Villa Clara, funcionarán en un primer momento la sucursal de Santa Clara, y las de Camajuaní y Sagua la Grande.

Foto: Captura de Facebook / Vanguardia de Cuba

Según el director provincial de Cadeca, Osvaldo Bermúdez Ramos, de lunes a sábado, de 8:30 am a 4:00 pm se atenderán diariamente en Santa Clara a 80 clientes, y en Sagua y Camajuaní, a 30 en cada sucursal, para tener un flujo de caja en relación con lo recaudado.

En Trinidad, el usuario Carlos Sibello denunció que la Cadeca anunció que solo venderá a 10 personas.

"Ya empezaron los problemas con el súper plan de El Necio, que diga, Alejandro Gil", expresó en su muro de Facebook.

Foto: Captura de Facebook / Carlos Sibello

En Santiago de Cuba se registró una larga cola para la compra de divisas.

El gobierno está comercializando el dólar a 123.60 pesos cubanos (CUP) en 37 Cadecas de todo del país y del Banco Popular de Ahorro en la Isla de la Juventud, con un tope de 100 dólares o el equivalente en otra moneda.

La venta de divisas a personas naturales bajo determinadas condiciones y límites, ha generado un aluvión de críticas de cubanos que cuestionan con qué salario van a comprar las divisas, para qué adquirir dólares si no se pueden meter en cuentas MLC, o por qué solo 100 dólares.

La ministra presidente del Banco Central, Marta Sabina Wilson González, dijo que el tipo de cambio que se tuvo en cuenta para las operaciones del mercado cambiario se mantiene en 120 CUP por un dólar, y que la diferencia entre la compra y la venta está en los márgenes que los bancos implementan.

"Cadeca hoy, y los bancos en su momento, cuando se incorporen a la actividad, van a vender lo que hayan comprado. Es decir, estamos hablando de un mercado que se tiene que sustentar por él mismo y, por tanto, el acceso a la venta depende de la adquisición que se haya hecho, por ejemplo, el día anterior, de las divisas que hayan comprado los bancos, que son las que se podrán vender a la población", dijo.

La comercialización de divisas comenzó en Cuba después de 20 días de haber empezado la compra de moneda libremente convertible.

Según Wilson González, durante estos 20 días se han comprado diez veces más divisas que lo que se hubiese comprado en un mes con un tipo de cambio de 1x24, lo que significa que el nuevo tipo de cambio estimula a las personas para vender sus divisas al sistema financiero.

La moneda que más se ha canjeado en efectivo ha sido el euro, seguido del dólar, y luego libras esterlinas, pesos mexicanos y otras.

Por su parte, el ministro de Economía admitió que la tasa estatal de 1 USD por 24 CUP no generaba incentivos para el canje y eso favoreció un mercado informal con un cambio más alto.

También dijo que los resultados de estos 20 días se corresponden con los objetivos propuestos para tener un nivel de compra de las limitadas divisas que están entrando al país, pues no hay gran afluencia de turistas y las remesas siguen impactadas por el embargo.