Española encuentra el amor en Cuba: "Aquí estoy, pasando hambre y enfermedades que jamás había visto"

Sonia Lina Sánchez Conde, una española enamorada de una cubana que asumió vivir por temporadas en la isla ante la imposibilidad de estar junto a su pareja de otra forma, relató las carencias a las que está haciendo frente para acompañar a la persona que ama, pues tratándose de dos mujeres las leyes en la isla no admiten que se pueda casar y su pareja irse a vivir a España.

"Decidí viajar gastando lo poco que tenía porque no aguantaba estar más lejos de quien amo, y aquí estoy, pasando hambre, necesidad, enfermedades que jamas había visto como el dengue y el zica. Sin poder comprar un medicamento, sin pan ni leche, sin comida normal, sin corriente, padeciendo las picaduras de los mosquitos tropicales y sin poder comprar ni papel higienico y ni poder tener las necesidades básicas, y ¿saben qué?...No me importa si consigo traer conmigo a la mujer que amo", explicó Sánchez Conde en un texto publicado en redes sociales.

Ante la desesperada situación que atraviesa, Sonia Lina ha pedido ayuda y asesoramiento a través del grupo de Facebook Cubanos en España para intentar que, en una cita que tiene el próximo 5 de septiembre en el Consulado de España en La Habana, les concedan “visa de familiar comunitario por pareja de hecho no inscrita”, que podría ser la solución para que su novia pueda viajar a territorio español.

"Solo soy una mujer que un día se enamoro de alguien que vivía en Cuba. Desde ese día toda mi vida está entregada a alcanzar un sueño que para la mayoría es bien sencillo... poder vivir y compartir una vida con quien ama. Pero para mí es muy diferente", escribió la española al inicio del texto en el que resumió su actual situación.

"Mi pareja quiere también poder compartir una vida conmigo, pero las leyes de su país se lo niegan. Mi pareja no tiene el derecho de amar a otra mujer (su país se lo niega). Mi pareja no tiene la libertad de viajar a ver o vivir conmigo (su país se lo niega). Mi pareja no puede casarse conmigo (su país se lo niega), y no puede y no puede y no puede...", añadió en referencia a la cadena de negativas e imposibles que hacen tan difícil la vida de los cubanos residentes en la isla.

En su testimonio, Sonia Lina explicó que un día decidió, como cualquier persona enamorada, viajar a Cuba y compartir todo el tiempo que pudiera con su pareja, y fue ahí donde debió asumir una serie de retos cotidianos para los que no estaba preparada.

(Fuente: Captura de Facebook/Sonia Lina Sánchez Conde)

En el segmento final de su relato, la española pidió cualquier "consejo, opinión o asesoramiento" para que no le denieguen el visado familiar y "para que todo esto no sea en vano (porque ha costado muchos sacrificios y ya no me queda nada", argumentó.

La española radicada en Cuba aprovechó para indicar que necesita algún trabajo en la isla que pueda hacer, y puso como posiblidad "viajar para comprar mercancía", algo que, a juzgar por su perfil de Facebook, ya ha hecho en ocasiones anteriores.

En el apartado de comentarios, varios cubanos le dieron algunos consejos sobre lo que debe hacer el día de la cita.

"Lleva todas las evidencias que puedas de tu relación con tu pareja: fotografías (ordenadas por fecha, donde se vean cambios físicos como cortes de pelo, donde haya fotos con la familia o los amigos, que haya diferentes lugares retratados, etc.); capturas de remesas, de conversaciones de WhatsApp, de mensajes directos al teléfono (todo ordenado también cronológicamente), un registro de llamadas telefónicas", recomendó una comentarista.

Otro español que atraviesa una situación similar, explicó que él ha encontrado otra solución al problema: "Te podrías haber casado por poderes en España. Yo me caso el viernes con mi chico cubano. El está allí y lo representa aquí un apoderado. Luego ya solicitar visado de familiar de la Unión Europea", explicó.