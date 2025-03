Eduardo Antonio acusa a usuario homofóbico de atacarlo: “Los gays se apoyan, no se atacan”

Vídeos relacionados:

El cantante cubano Eduardo Antonio, popularmente conocido como El Divo de Placetas, denunció este lunes públicamente un ataque homofóbico recibido en redes sociales, luego de publicar una foto junto a su esposo, Roy García, en un evento reciente.

Todo comenzó cuando el artista compartió una imagen en sus redes, donde aparecía elegantemente vestido junto a su pareja durante la alfombra roja de una gala vinculada a un documental.

Lo más leído hoy:

Captura Facebook / Eduardo Antonio

El pie de foto decía: “ALFOMBRA ROJA. PREMIER DOCUMENTAL GALA DRAMA”. Entre los comentarios, un usuario identificado como Manny Formigo escribió: “Alfombra roja para la loca”.

El Divo de Placetas respondió de inmediato: “Loca te quedaste tú cuando me viste en la alfombra roja.”

Sin embargo, el ataque continuó. El usuario replicó a otra persona: “Yo nunca dije que era Dios, pero es que es un ridículo con sus vestuarios y todas las cirugías que se ha hecho. Y si tanto quiere ser mujer, que se haga la operación para ser mujer.”

Frente a estos mensajes, Eduardo Antonio publicó una respuesta contundente en sus redes sociales: “Los gays se deberían apoyar entre ellos y no tirarse entre ellos. Apréndete esa. Porque tú eres comadre, tú no eres compadre. A mí no me engañas”, dijo el popular artista insinuando que el atacante es gay también.

Captura Facebook / Eduardo Antonio

Y añadió: “No es de mi preferencia vestirme de mujer ni ser una mujer, pero si así fuese, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dolor?”.

El cantante también defendió la libertad individual y cuestionó el doble discurso de quienes critican desde dentro o fuera de la comunidad LGBTQ+: “Anoche fuimos a un evento donde ambos estábamos súper elegantes, vestidos formal de etiqueta de hombre. Tu comentario homofóbico está fuera de lugar completo. Parece que en esta vida no te alcanzó el tiempo para aprender que los gays se apoyan entre ellos, no se tiran entre ellos.”

Finalmente, Eduardo Antonio cerró con un mensaje claro: “Yo amo la libertad y me encanta que cada persona elija cómo quiere ser, cómo quiere vestirse. No te hagas el simpático, que no te queda el papel”.

No es la primera vez que Eduardo Antonio protagoniza una respuesta pública frente a comentarios homofóbicos, como ocurrió en 2024 cuando arremetió contra el humorista Ariel Mancebo, a quien acusó de haberlo ridiculizado con contenido ofensivo.

En aquella ocasión, el artista dejó claro que no era la primera vez que salía en su defensa frente a burlas o ataques relacionados con su orientación sexual.

Días después, reafirmó su identidad y su relación al compartir con orgullo imágenes de su hogar decorado para las fiestas navideñas, donde no faltaban símbolos de amor y unión junto a su esposo: “El rojo atrae el amor”, expresó en una publicación donde mostró su árbol navideño, evidenciando que no teme expresar sus sentimientos ni hacerlos públicos.

En meses recientes, El Divo de Placetas ha demostrado que vive su vida con plenitud, tal como ha dicho en entrevistas y publicaciones. Luego de una intervención quirúrgica en Miami, reapareció animado y con buen semblante, agradeciendo el cariño recibido.

Poco después, sorprendió a sus seguidores mostrando su recuperación con una imagen veraniega en la que lucía con confianza, reforzando su mensaje de autenticidad y amor propio.

Incluso, una pintura dedicada a él fue motivo de reflexión cuando, lejos de molestarse, defendió su derecho a ser quien es sin pedir permiso ni disculpas.

Preguntas Frecuentes sobre el Ataque Homofóbico a Eduardo Antonio